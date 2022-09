Obžalobou se nyní bude zabývat Městský soud v Praze

Útok se odehrál letos v březnu. Pachatel zaútočil mačetou na učitele ve čtvrtém patře budovy školy v Michli v kabinetu. Pedagog přes snahu přivolaných záchranářů zraněním na místě podlehl. Útočník z místa utekl. Mladíka následně kriminalisté zatkli v Dolních Břežanech v okrese Praha-západ, vokamžiku dopadení nebyl pod vlivem alkoholu ani drog.. Předpokládaným motivem činu byl podle vyšetřovatelů spor mezi ním a pedagogem. Student skončil ve vazbě, ve které je podle mluvčího Cimbaly dosud.

VIDEO: Zadržení podezřelého žáka. Měl zabít svého učitele mačetou

Možné motivy vraždy řešili studenti i učitelé nejen školy, kde se útok odehrál. „Na poradě s námi o tom případu mluvil náš ředitel. Shodli jsme se, že to nemohlo být černobílé. Žák měl mít dokonce ve druháku pochvalu za skvělý prospěch, což na našem typu školy znamená, že byl hvězda… Učitel si na něho mohl zasednout. Tvrdil mu prý, že ho nepustí k maturitě. Myslím, že klukovi ruplo, protože věděl, že přes něho neprojde, i když se na hlavu postaví. A bohužel udělal to, co udělal,“ řekla v letos na jaře Pražskému deníku pedagožka jednoho z pražských odborných učilišť.

Pro Pražský deník se tehdy vyjádřil i jeden z účastníků učitelova pohřbu z řad studentů. „Přišel jsem se s panem učitelem z piety rozloučit, ale patřím k jeho odpůrcům. Byl jsem také u toho zkoušení a můžu říct, že byl proti našemu spolužákovi opravdu zaujatý. A nešlo jen o to konkrétní zkoušení, bylo to dlouhodobé,“ řekl před vchodem na hřbitov mladík.

FOTO: Se zavražděným učitelem se rozloučili jeho nejbližší, kolegové i studenti

Zavražděný kantor vyučoval odborné předměty a i ve starším věku byl stále třídním učitelem. Podle některých lidí, kteří ho znali, byl přísnější a důsledný. „Tomu útočníkovi asi ‚bouchly saze‘. Dotyčný chlapec měl být podle jedné z učitelek ve středu zkoušený a byl prý zdecimovaný z toho, že mu to později napadený učitel takzvaně nedal,“ řekl k možným motivům vraždy zdroj blízký škole.