Praha – Za loupež by měl jít za mříže, aby tam získal pár let k přemýšlení o tom, jak k penězům přijít poctivým způsobem (a třeba si ve výkonu trestu také upevnil pracovní návyky) – pokud ovšem spoluvězňům přizná pravdu o okolnostech, za jakých byl dopaden, může jen těžko počítat s jejich obdivem. Neúspěšný lupič byl totiž zadržen na místě činu, kde se nechal zavřít.

„Volám z Jungmannovy 28; je tady směnárník přepaden a ten pachatel je držen ve směnárně," tlumočila v pátek vedoucí kanceláře ředitele pražských strážníků Irena Seifertová slova, která ve čtvrtek v 17.14 vyslechli operátoři tísňové linky městské policie. A ano, přesně tak to bylo. Již o minutu později zacvakla pouta poté, co vyslaná hlídka podezřelého zpacifikovala za pomoci hmatů a chvatů. Zajistila také zbraň, jež v té chvíli ležela na židli.

„Největší zásluhu na zadržení mladého pachatele měl ovšem sám směnárník, který se muže se zbraní nezalekl," zdůraznila Seifertová. Návštěvník, který se do směnárny nevypravil kvůli výměně peněz, ale za poukázku k získání bankovek pokládal plynovou pistoli, se s pracovníkem směnárny krátce přetahoval; naštěstí se nikomu nic nestalo. Směnárníkovi se pak podařilo uniknout a ozbrojence zavřít uvnitř. „Dveře provozovny mu pomáhal držet oznamovatel události," přiblížila Seifertová okolnosti události.

Po deseti minutách dotyčného převzali od strážníků policisté; kriminalisté se věcí nadále zabývají. V případě odsouzení za loupež by podle trestního zákoníku mohl padnout trest odnětí svobody v rozpětí od dvou do deseti let.

