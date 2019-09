Slavil smrt českých vojáků, teď ho zřejmě čeká soud

/FOTOGALERIE/ Pražští policisté navrhli obžalovat muže, který podle nich loni vylepil letáky oslavující zabití tří českých vojáků v Afghánistánu. Upozornila na to Česká televize. Policisté už před rokem obvinili šestatřicetiletého muže z podpory terorismu. Za to mu hrozí až deset let vězení.

Pohřeb Martina Marcina v Chomutově. Vojáka na misi v Afghánistánu zabil sebevražedný atentátník. | Foto: Deník/Karel Pech

„Kriminalisté 4. září ukončili vyšetřování seznámením obviněného a jeho obhájce s vyšetřovacím spisem s tím, že následně podali návrh na podání obžaloby," uvedl státní zástupce Martin Bílý z pražského vrchního státního zastupitelství. To rozhodne, zda muž nakonec skončí před soudem. Letáky se podle uživatelů sociálních sítích objevily na několika domech především v centru Prahy. Fotografie začaly kolovat po sociálních sítích a případ okamžitě začala vyšetřovat pražská policie. Vojáci Martin Marcin (36), Kamil Beneš (28) a Patrik Štěpánek (25) padli v Afghánistánu při hlídce.

Autor: Martin Rumler