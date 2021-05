Neposílejte děti do školky, prosí mateřinky. Policie prověřuje hrozbu útoku

Národní centrála pro boj s organizovaným zločinem upozornila na anonymní hrozbu mateřským školám v zemi. Neznámý pachatel podle policistů hrozí, že provede útok na jednu ze školek. Podle informací Pražského deníku by policisté měli v pátek 7. května na školky dohlížet, pokud se anonyma nepodaří do té doby vypátrat. Kriminalisté postupně kontaktují také radnice a školky v metropoli. Vedení školek pak prosí rodiče, zda by v pátek nenechali předškoláky doma, pokud mají tu možnost.

Školka – ilustrační foto. | Foto: MHMP