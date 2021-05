Podle zjištění kriminalistů měl muž nabízet své fotografické služby ve svém bytě v Praze 11 na Opatově. Ten měl provizorně vybavený fotografickým plátnem a nabízel dospívajícím dívkám a mladým ženám pořízení profesionálních fotografií.

Po příchodu do bytu je uvedl do stavu, ve kterém byla snížena jejich uvážlivost a schopnost odporu. „Záměrně neuvádíme jakým způsobem tak činil, protože je to důležitá věc pro vyšetřování a potřebujeme tuto informaci získat od případných dalších poškozených," prozradil mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Této situace pak podle něj zneužil k dívkami nechtěnému sexuálně motivovanému jednání. Skutečností, která charakterizuje čin v současnosti již obviněného muže, je nabídka focení v mléčné nebo také barevné vaně.

V tuto chvíli kriminalisté evidují tři poškozené ženy, ale předpokládají, že jich můžou být desítky, a to z celé České republiky.

„Proto se touto cestou obracíme na další možné poškozené, aby se nám ozvaly, jestliže byly znásilněny fotografem z Prahy 11. Zároveň ubezpečujeme, že pokud se rozhodnou věc ohlásit, dostane se jim citlivého a profesionálního přístupu. Oznámení o tom, že se konkrétní žena stala obětí takovéhoto sexuálně motivovaného deliktu lze učinit buď přímo vyšetřovatelce na telefonním čísle 606 826 896, nebo na linku 158," požádal o spolupráci mluvčí.

Případ je vyšetřován pro trestný čin znásilnění, kdy pachateli v případě odsouzení hrozí trest až 10 let odnětí svobody. Stíhání sedmatřicetiletého muže je vedeno na svobodě.