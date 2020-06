První případ se stal kolem 21.30 v Letňanech. Na autobusovém nástupišti tam útočník s nožem v ruce zaútočil na ženu, která se mu snažila ubránit, což se ji nakonec také podařilo. Muži se vysmekla a utekla dolů k nástupišti metra, kde se připojila ke skupince cizích lidí.

"Tento atak je zachycený na začátku přiloženého kamerového záznamu a poškozená tento skutek na policii vůbec nenahlásila. Proto touto cestou prosíme i ji, v případě, že by se na záznamu poznala, aby neprodleně kontaktovala tísňovou linku 158. Její svědectví je pro kriminalisty velmi důležité, uvedla mluvčí pražské policie Hana Křížová.

Zdroj: Policie ČR

Po tomto incidentu sedl útočník do metra a jel směrem na Opatov. Tam si vyhlédl svou další oběť a kolem 23.30 na ní zaútočil v blízkosti koleje Blanice. Chytil ji kolem krku do tzv. kravaty, povalil ji na zem, přičemž ji vyrazil telefon, zaklekl ji a začal škrtit. V druhé ruce držel nůž, který ji přiložil ke krku.

"Žena se začala bránit a snažila se mu vytrhnout nůž z ruky. V tu chvíli projíždělo kolem vozidlo, muž se lekl a z místa utekl. Poškozená se běžela schovat do budovy vysokoškolské koleje, odkud vše nahlásila na Policii ČR," popisuje Křížová dlaší případ.

Vybírá si mladé, štíhlé a pohledné dívky

To však chlapíkovi zřejmě nestačilo a o hodinu později a cca 300 metrů dál zaútočil potřetí. "V ulici Jana Růžičky přistoupil k poškozené, zakryl jí celý obličej rukou a chytil ji za krk. Žena se bránila a pokusila se otočit, na to muž reagoval tak, že ji udeřil pěstí do obličeje a povalil na zem. Útok však viděl i náhodný kolemjdoucí, který na muže zařval, ať toho okamžitě nechá. Ten se lekl a z místa utekl," uvedla mluvčí.

Podle prvotních informací kriminalistů se jedná o muže, který se pohybuje po celé Praze. Zcela záměrně si vždy vybere oběť svého útoku, tu sleduje, a když okolo nejsou lidé, zaútočí. Vybírá si mladé, štíhlé a pohledné dívky. Je velmi surový a také nebezpečný. U sebe nosí nůž, který neváhá při útocích použít. Zcela zjevně napadá na jednu nohu.

Kriminalisté zatím neví, jestli je jeho motiv loupežný, či sexuální. Na případu však velmi usilovně pracují. Momentálně je skutek prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví, ale zcela jistě se bude kvalifikace činu ještě měnit, a to ohledem na informace, které s sebou prověřování přinese.

"V případě, že znáte totožnost útočníka nebo budete mít jakékoliv informace k jeho pohybu, okamžitě, prosím, kontaktujte tísňovou linku 158. Muže se rozhodně nepokoušejte sami zadržet!!!" uzavírá Křížová.