V pražských ulicích se pohybuje od konce loňského roku muž, který v Praze 1 a 5 v několika případech obtěžoval kolemjdoucí ženy. Vždy se pohyboval okolo tramvajových zastávek. K ženám přišel do bezprostřední blízkosti, přitiskl se k nim svým rozkrokem a verbálně jim nabízel orální uspokojení a následně i pohlavní styk.

Policistům se z kamerových záznamů podařilo zjistit podobu muže, který by mohl vyřešení celého případu výrazně pomoci. Je světlé pleti, ve věku kolem 45 až 50 let, vysoký přibližně 178 centimetrů. Má běžnou postavu, černé rovně střižené krátké vlasy a nosí brýle. Oblečen byl do tmavé bundy a modrých džínových kalhot.

„V případě, že muže na kamerovém záznamu poznáváte, nebo máte jakoukoliv informaci, která by vedla k jeho nalezení, kontaktujte linku 158," požádal veřejnost o spolupráci mluvčí pražské policie Richard Hrdina.