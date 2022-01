Muž byl však opačného názoru a pokračoval dál do obchodu. Člen ostrahy se mu proto postavil do cesty, aby mu tak nenásilnou formou zabránil ve vstupu. Mezi muži se pak rozhořela hádka, kterou ukončil „odmítač“ úderem pěstí do obličeje druhého. Následně se do sebe oba pustili a vzájemně se několikrát napadli pěstmi a kopanci.