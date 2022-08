„Na Václavském náměstí si hlídka všimla potyčky dvou mužů, kdy jeden druhého udeřil pěstí do obličeje. Jakmile k nim strážníci zamířili, dal se útočník na útěk a na výzvy k zastavení nereagoval. Když ztratil rovnováhu a upadl, skončil v poutech,“ popsala průběh mluvčí městské policie Jiřina Ernestová. Ještě po cestě ke služebnímu vozidlu stále kladl aktivní odpor a snažil se z místa utéct.

David Berdych se podle pražského soudu na svobodě osvědčil, je definitivně volný

Napadený muž vypověděl, že nechal na ochozu vstupu do metra peněženku a oslovil druhého muže s tím, jestli ji nevzal. Místo odpovědi dostal ránu pěstí. Peněženku s doklady strážníci u útočícího muže nenašli, on sám popíral, že by ji vzal. Za čtvrt hodiny se uvedená peněženka našla v Čelakovského sadech a byla předána majiteli, který potvrdil, že se z ní nic neztratilo.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Operátor městského kamerového systému následně ze záznamu zjistil, že okradeného muže napadl jako první jeden ze svědků, kterého zahnal a chvíli pronásledoval další kolemstojící muž. Konflikt ukončil příchod strážníků, ošetření lehkého zranění v obličeji napadený muž nepožadoval.

„Z rozhodnutí státní policie byla celá věc předána k dořešení příslušnému správnímu orgánu,“ dodala Ernestová.