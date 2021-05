Netrvalo ani týden a venkovní expozice před Museem Kampa se stala terčem vandalů. K útoku došlo ve středu v noci.

„Mrzí mě, že jsou tací, kteří měli potřebu toto dílo zničit. Rozumím tomu, že ne každému se může výstava Rudé století líbit. Chápu i to, když má někdo odlišný pohled na věc. Ale právě respekt k názoru druhých je známkou tolerantní a vyspělé společnosti,“ řekl Jiří Pospíšil, předseda správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových, jež Museum Kampa zřizuje.

Poškozena je jedna ze čtyřiadvaceti cedulí. Škoda by pravděpodobně neměla přesáhnout pět tisíc korun. Výroba, doprava a instalace nové cedule ovšem bude podle Pospíšila stát nejméně dvojnásobek. Vedení muzea se obrátilo na policii, která bude záležitost kvůli nízké hodnotě poškozené věci nejspíš řešit pouze jako přestupek.

„Městská policie nemá žádnou indicii, kdo by to mohl být,“ sdělila mluvčí pražských strážníků Jiřina Ernestová s tím, že nepomohly ani záznamy z městských kamer. „Poškozen byl banner, na kterém byla fotografie prezidenta Miloše Zemana. Mohl to být nahodilý projev emocí, který nemusel vyjadřovat nesouhlas s výstavou a jejím zaměřením,“ sdělila Pražskému deníku mluvčí Ernestová s tím, že není známo, zda (a jak) hodlá celou věc organizátor řešit.

Muzeum výstavu připravilo ke stému výročí vzniku komunistické strany, které připadá na 16. května. Expozice Rudé století provází návštěvníky milníky a přelomovými okamžiky této extrémistické strany, která byla založena roku 1921, v roce 1948 převzala moc a další čtyři desetiletí určovala osudy všech občanů Československa.

V parku Kampa je expozice k vidění zdarma až do srpna.

Poničena byla i výstava o Miladě Horákové

Není tomu poprvé, kdy vandalové zdevastovali výstavu o komunistických zrůdnostech. V srpnu loňského roku si na témže místě vzali na mušku venkovní expozici připomínající vraždu Milady Horákové a procesy v padesátých letech. Poničili tehdy více panelů, škoda se odhadovala na několik desítek tisíc korun.

K podobné události došlo rovněž během silvestrovské noci roku 2018 na náměstí Václava Havla u Národního divadla, kdy skupina neznámých pachatelů poškodila šest panelů, které byly součástí výstavy Narozeni 1918 – Tváře století.

„Komunismus napáchal na duši národa nevyčíslitelné škody, jejichž následky si neseme s sebou i v dnešní době. Proto je nutné si zvěrstva této hrůzné ideologie připomínat, i jako varování, aby se to už nikdy neopakovalo. Když zapomeneme na historii, budeme pak nuceni ji prožívat znova,“ dodává Pospíšil.