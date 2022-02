Kořistí se stalo šest obrazů, třináct plastikových sošek, deset ručně broušených skleněných váz, mosazný lustr, ale také čtyři zlaté prsteny s granáty, dvoje zlaté starožitné hodinky s řetízkem, dvoje pánské hodinky na ruku a dva fotoaparáty. „Celková škoda byla vyčíslena na 598 tisíc korun,“ konstatovala mluvčí. Vzhledem k její výši by pachateli v případě dopadení a odsouzení mohl hrozit trest odnětí svobody v trvání od jednoho roku do pěti let.