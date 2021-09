"Na řadu přišly donucovací prostředky a muž skončil s pouty na rukou a odřeninou na čele. Strážníky častoval vulgárními výrazy, dechovou zkoušku i lékařské ošetření odmítal," popsala situaci mluvčí strážníků a dodala: "Situace byla konzultována s odborem sociálně právní ochrany dětí a na místo byla přivolána babička dítěte, která si 1,5letého chlapečka převzala do péče."

"Když začali strážníci situaci prověřovat, vyšel z restaurace zjevně podnapilý muž s tím, aby šla hlídka po svém a nevšímala si věcí, do kterých jí nic není. K dítěti se následně přihlásila v restauraci sedící podnapilá žena. Dechové zkoušce se odmítla podrobit a nejprve uvedla, že se nic neděje a tato situace je zcela běžná. Po chvíli začala svého chování litovat a omlouvat se," uvedla k události mluvčí městské policie Jiřina Ernestová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.