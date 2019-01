Praha /VIDEO, FOTOGALERIE/ - Zabránit nelegálnímu vývozu nosorožcích rohů se podařilo celníkům z ruzyňského Letiště Václava Havla Praha. O úspěchu, který je datován již do závěru loňského roku, informovala ve čtvrtek Šárka Miškovská z ruzyňského celního úřadu.

Zásilka, která směřovala do Vietnamu, obsahovala materiál, který je z našeho pohledu nelegální, protože v rámci certifikace CITES podléhá úmluvě o ochraně zvlášť ohrožených druhů volně žijících živočichů - avšak v očích obyvatel jihovýchodní Asie jde o velmi ceněné prostředky tamější tradiční medicíny: rohy nosorožce tuponosého, k nimž byla přibalena ještě sušená žluč medvěda.

Nejde o tom o žádnou maličkost. Simona Cigánková z České inspekce životního prostředí připomněla, že cena kontrabandu by na černém trhu dosahovala asi 360 000 dolarů - což v přepočtu na české koruny dělá 7,3 milionu korun.

Za kilogram rohoviny, z níž se připravuje prášek považovaný za afrodiziakum povzbuzující potenci (a poslední dobou se šíří pověsti také o údajných účincích proti rakovině) jsou překupníci ochotni zaplatit až 65 tisíc dolarů; zájem je zejména v Číně.

To je důvodem, proč se například kradou i nosorožčí rohy, které po desetiletí byly součástí expozic v muzeích nebo v zámeckých interiérech. Odkud pocházejí ty zajištěné na Ruzyni, zůstává předmětem šetření; je pravděpodobné, že by mohly být z jednoho zvířete. V pátrání také zůstává původce zásilky.

Pomohl rentgen

Trofeje, kvůli jejímuž získávání byli nosorožci žijící ve volné přírodě téměř vybiti, se podařilo odhalit při rentgenové kontrole běžného zboží. Odesílatel si byl zjevně velice dobře vědom, že obsah zásilky není legální, a proto rohy o celkové hmotnosti 6,77 kilogramu důkladně maskoval. Přidal je do jinak nezávadné zásilky obsahující různé druhy elektroinstalačního materiálu - a to ještě kamuflované tak, že bez rentgenu by šance na jejich odhalení byla nulová.

„Rohy byly přepravovány v důmyslném úkrytu vytvořeném v jádru cívky s navinutým elektrickým kabelem," připomněla Miškovská. „Celníci museli odstranit několik krycích vrstev tvořených pryskyřicí, plastovou fólií a asfaltem," doplnila, že k tomu, aby se celníci k rohům dostali, museli vyvinout velké úsilí. Dokonce bylo zapotřebí použít rozbrušovací kotouč!

Ruzyňští celníci, kteří spolupracují s pracovníky inspekce životního prostředí, případ šetří jako podezření z neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. Tento trestný čin pro ně není řádnou novinkou, i když s nosorožčími rohy se setkali poprvé. Častějšími záchyty bývají například výrobky z kůže plazů, korálové suvenýry nebo lastury; výjimkou ale není ani pašování živých zvířat, jako například papoušků.