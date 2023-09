Dramatické nedělní poledne zažili pražští policisté. Při kontrolách řidičů na Praze 9 jim odmítl jeden ze šoférů zastavit a začala honička v autech. Neukázněný řidič vyrazil jihovýchodním směrem z Prahy a nezastavil ho ani policejní zátaras, ani varovný výstřel.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Podle policejního mluvčího Jana Daňka řidič při své zběsilé jízdě ohrožoval cyklisty i chodce. Nikoho naštěstí nezranil.

Když nepomohl ani zátaras s výstřelem do vzduchu, pomohli si policisté z hlídkové služby čtvrtého pražského obvodu riskantním manévrem. To už byl pronásledovaný vůz kousek od Říčan u obce Nedvězí. „Pronásledování ukončil až PIT manévr policistů,“ uvedl Daněk. To znamená, že policisté při takovém manévru lehce narazí zezadu do pronásledovaného auta, čímž ho otočí a zpomalí.

Ani potom se však šofér nechtěl vzdát a pokusil se policistům utéct. „Proto byl proti němu použit teaser a následně byl zadržen,“ doplnil mluvčí pražských policistů.

Jak se vzápětí ukázalo, řidič má vyslovený zákaz řízení vozidel. Po zadržení se odmítl podrobit testu na drogy.

V poslední fázi honičky se řidič snažil ujet i po cyklostezce u obce Nedvězí, kde svou bezohlednou jízdou ohrozil cyklisty a chodce. „Prosíme všechny, kteří jím byli ohroženi, aby se ozvali na linku 158. Případ je totiž prověřován pro trestný čin obecné ohrožení a jejich svědectví může být důležité,“ konstatoval Jan Daněk.