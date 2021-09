Chtěl si ublížit před policisty: Muž řídil pod vlivem drog a se čtyřmi zákazy

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Zkouřil se a usedl za volant i přes to, že má čtyři zákazy řízení. Dvaačtyřicetiletého muže zastavili strážníci poté, co si v pražské ulici K Žižkovu všimli, jak se snaží nejistě řídit stříbrný Volkswagen. Nejdřív prosil policisty na kolenou. Když zjistil, že mu to není nic platné, chtěl si ublížit.

Řidič pod vlivem marihuany v ulici K Žižkovu. | Foto: Městská policie Praha