Strážníci muže u vjezdu do zóny, kam smějí jen vozidla MHD, IZS a auta se souhlasem MČ Praha 1, zastavili. Protože patřičné povolení neměl, doporučili mu, kudy se na dané místo dostane objízdnou trasou.

Řidič na to zareagoval agresivně slovy: „Stejně pojedu tudy, jděte do prd…. Jezdím tu vždycky a jinudy to neumím,“ a z místa začal náhle ujíždět. Strážník, který stál přímo u vozidla, se za ujíždějícím automobilem rozběhl a vyzýval řidiče k zastavení.

"Muž své vozidlo zhruba po čtyřiceti metrech zastavil, odmítal ho však opustit a ve své kabině se zapřel nohama a rukama o volant. Hlídka proto použila donucovací prostředky. U pětapadesátiletého řidiče bylo následně provedenou orientační dechovou zkouškou naměřeno přes 0,8 promile alkoholu. Případem se bude dále zabývat Policie ČR," informovala mluvčí pražské městské policie Michaela Teplá.