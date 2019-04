Pražský městský soud vyhověl odvolání státní zástupkyně, podle níž nebyl důvod ke snížení trestu pod dvouletou spodní hranici zákonné sazby za zpronevěru. Předseda odvolacího senátu Petr Beneš konstatoval, že obvodní soud uložení původního trestu pod sazbou nijak rozumně nevysvětlil. "K osobě pana Řepky ani k okolnostem případu jsme neshledali nic tak mimořádného, aby bylo možno tohoto dobrodiní využít," uvedl Beneš. "Uložený dvouletý trest pokládáme za dostačující, ale otázkou jest, jestli to bude trest konečný," dodal. Řepka totiž čelí dalším trestním stíháním.

Zpronevěru spáchal Řepka v prosinci roku 2016, když své známé prodal za 1,2 milionu korun mercedes, který v té době už nevlastnil. Vlastníkem vozu byla firma K & H, které předtím fotbalista auto odprodal kvůli tomu, že byl v exekuci. Řepka pak s vozem dále jezdil na základě nájemní smlouvy. Svou známou na to sice upozornil, tvrdil jí ale, že nebude problém na ni vůz do dvou či tří měsíců přepsat. Ve smlouvě, kterou spolu uzavřeli, se zavázal, že pokud mercedes do roka nepřevede, zaplacenou částku ženě vrátí. To se však nestalo.

Řepka se proti obvinění ze zpronevěry nikdy nehájil osobně, z odvolacího zasedání se rovněž omluvil a k soudu nepřišel. Jeho právník Jaroslav Jankrle se domáhal toho, aby byl zproštěn viny. Podle něj totiž nešlo o zpronevěru a k uzavření kupní smlouvy nemohlo dojít, protože žena věděla, že Řepka není vlastníkem vozu. "Nepopírám, že Řepka vědomě porušil podmínky nájemní smlouvy - věděl, že automobil nesmí zapůjčit, věděl, že neplatí nájemné. Ale to je pouze v občanskoprávní rovině," argumentoval.

Státní zastupitelství poukazovalo mimo jiné na výši způsobené škody či na to, že Řepka vůbec neusiloval o zmírnění následků trestného činu. Do spisu nechalo založit výpis z centrální evidence exekucí, z nějž podle soudu vyplývá, že proti Řepkovi je vedena exekucí celá řada.

Řepkova špatná finanční situace

"Přestože se jako jeden z mála profesionálních sportovců uplatnil v nejprestižnějších fotbalových ligách - Premier League nebo Serie A - kde nepochybně vydělal dostatek peněz, dostal se do situace, ve které je, a musí se z ní nějak vyhrabat," komentoval to soudce. Na Řepkovu finanční situaci poukazovali státní zástupci už dříve s tím, že mu kvůli ní nelze efektivně uložit peněžitý trest.

Řepka v minulosti dostal podmínku za opakované řízení v opilosti. Soud mu ji nedávno nepravomocně přeměnil na devět měsíců vězení, protože spáchal ve zkušební době další trestné činy. Řepka si proti tomu podal stížnost, kterou se bude zabývat středočeský krajský soud.

V současné době se Řepka u soudů zpovídá ještě z dvojího neplacení výživného - v Brně kvůli alimentům na syna z druhého manželství, v Praze se obžaloba týká výživného na syna z prvního svazku. Oba procesy budou pokračovat v květnu. Za zanedbání povinné výživy soudy Řepkovi dříve uložily trest 180 hodin obecně prospěšných prací, které už odpracoval. Za poškozování práv exmanželky měl vykonat dalších 300 hodin prací, do splnění trestu mu jich aktuálně schází sedm.