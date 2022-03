„Naval prachy!“ To řekl muž recepční, když na ni namířil střelnou zbraň. Následně obešel pult, ze šuplíku odcizil veškerou hotovost a utekl s ní pryč.

„Muž si nejprve přišel do provozovny obhlédnout prostředí a sníst si jablko. Po deseti minutách se na místo vrátil zpět, maskovaný respirátorem, a provedl loupežné přepadení,“ popsala policejní mluvčí Violeta Siřišťová s tím, že jestli někdo podezřelého poznává, nebo ví, kde by se mohl zdržovat, měl by kontaktovat linku 158.

Celý případ kriminalisté v současné době prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu loupež, za což pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi.