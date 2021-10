Zkoordinovaná skupina „naběhla“ k vagonům okamžitě po zastavení vlaku a každý ze sprejerů na ně začal nanášet zelenou barvou v černém „rámu“ svůj vlastní tag neboli podpis. Maskované sprejery se záhy pokusilo umravnit několik cestujících. V řadě případů potyčky přerostly až do vzájemného postrkávání a kopanců. Po ani ne třech minutách se dali vandalové na útěk a ztratili se v blízkém sídlišti. Souprava se po minimálním zdržení rozjela a chvíli po incidentu dorazila do stanice první policejní hlídka.

Jako první si „nájezdu“ sprejerů na lince B všiml server Seznam Zprávy, který cituje člověka s vazbami na komunitu, jejíž členové se věnují „ilegálnímu graffiti“. Stanice Rajská zahrada byla podle tohoto zdroje pro skupinu logickou volbou, protože umožňuje rychlý útěk a v neděli odpoledne tam nefungují žádné obchody. „Dostat se do depa už je s dnešním zabezpečením mnohem těžší. Oblíbený je Zličín, metro tam za konečnou vyjíždí z tunelu ven, takže potom stačí přeskočit plot,“ poznamenal insider, podle kterého má sprejování souprav metra právě kvůli množství svědků a minimálnímu času na akci v komunitě velkou prestiž.

Zdroj: Youtube

Oproti 90. letům minulého století jsou prý také tyto pokusy mnohem méně časté. „Ve více lidech je to větší hec. A také bezpečnější. Nečekáš, že se tě někdo pokusí zastavit, když přiběhne deset maskovaných kluků a začnou malovat,“ dodal anonymní zdroj.

Podle krajského ředitelství policie hrozí sprejerům z Rajské zahrady postih za trestný čin poškozování cizí věci se sazbou až ročního vězení. „Prosíme svědky, kteří událost natočili, či pořídili fotografie podezřelých, jak při incidentu, nebo při příchodu či odchodu z vestibulu metra, aby se neprodleně ozvali na linku 158,“ sdělila po incidentu policejní mluvčí Violeta Siřišťová.

Odsuzující reakce

Ohlasy na nedělní akci sprejerů jsou převážně odsuzující. Jeden uživatel pod videozáznamem události, uloženým na serveru Youtube, ji nazval „adrenalinovou demencí“. „Pořádná gumoléčba by je vyléčila, pak 2 roky kamenolom, ono by to ty mrzáky přešlo,“ poznamenal zase Max Vaněk. A člověk s uživatelským jménem Jo Bo zase v angličtině připomněl, že vandalové ničí nejen vlaky, ale i pražské památky. „Za trest by měli opravovat zdi a malovat fasády poškozených budov. Kdyby to pro jejich nápravu nestačilo, nechť pomáhají s úklidem města nebo v sociálních službách,“ navrhl.

Na internetu jsou ale i pochvalné reakce. „Dobrá práce… V dnešní době klobouk dolů… Doufám že nikoho nedrapli,“ napsal Hynek Jakl. Další uživatel s pseudonymem se zase zeptal: „Copak ten vlak potom nemůže jezdit? Může, nijak ho to neomezuje,“ připojil hned i odpověď. Do komunity „writerů“, kteří se více či méně uměleckým způsobem podepisují na zapovězené plochy, nahlíží dokumentární film Girl Popwer z roku 2016. Natočila ho „writerka“ Sany, která v běžném životě pracovala v nadnárodní korporaci, ale v noci občas vyrážela za svéráznou kratochvílí. Autorka filmu zmapovala životy kolegyň v patnácti světových metropolích.

„Fascinující cestopis přichází s novým pohledem na fenomén, který je širokou veřejností často chápán jako vandalismus, ale lze ho vnímat i jako životní cestu,“ uvádí ke snímku, který podpořila i Česká televize, recenze na webu ČSFD. „Nevidím na tom nic pěkného ani záslužného. Že lidé chtějí po sobě zanechat nápis nepovažuji za argument. Vyrostla jsem se rčením ‚jména hloupých na všech sloupech‘. Umělecké graffiti a murály jsou úplně jiná kategorie,“ napsala uživatelka pod jménem Rex Mundi.

Policie v Praze ročně řeší několik stovek případů vandalismu, kterého se dopouštějí sprejeři. Zrovna začátkem týdne zahájila trestní stíhání nezletilého chlapce a dívky, kteří se přiznali k posprejování kamenného zábradlí a podstavce sochy na Karlově mostě. Za jeho předloňské znehodnocení dostali dva němečtí mladíci podmínku a peněžitou pokutu. Vlastní anti-graffiti programy, které zahrnují odstraňování barev z fasád domů, má řada městských částí včetně Prahy 1 a Prahy 2. Začátkem léta spustil podobný pilotní projekt na domech ve vlastnictví města také magistrát.