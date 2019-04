Tak třeba loni v prosinci náhodný kolemjdoucí natočil bitku na Proseku u obchodního centra, na kanálu YouTube s názvem Brutální bitky už záznam není (je tam pouze video, jak ve školní třídě tvrdě udeří jeden hoch pěstí do obličeje spolužáka). Přes sociální sítě se však i záběry z Proseku - byť jsou videa z pouličních rvaček nyní většinou smazané - dostaly mezi lidi. Na zmíněném videu je vidět, jak se mladiství kopou, mlátí pěstmi i lokty, navíc souboj nekončí ani ve chvíli, kdy se jeden z aktérů ocitne na zemi. Svědci slýchají vulgární nadávky.

Právě Prosek celou kauzu odstartoval. Policie aktéry incidentu ztotožnila a nyní s nimi probíhají úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. Kriminalisté spolupracují i se strážníky městské policie, Prahou 9 i pracovníky Orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD).

Gang? Nepřesné a zavádějící

„Je nutné zmínit, že mediální zkratka v podobě slova „gang“, která se v souvislosti s těmito rvačkami mladistvých používá, je nepřesná a zavádějící. Gang je totiž uskupení, které má jasně danou hierarchii, vůdce, členy a rozdělené úkoly k páchání organizované trestné činnosti. O tom se v případě rvaček mladistvých rozhodně mluvit nedá,“ řekl mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Podle policejního mluvčího Jana Daňka se však v tomto konkrétním případě jednalo o kamarády, kteří po skončení zinscenované rvačky spolu odešli na pivo, jako by se nic nestalo. „Kriminalisté v průběhu prověřování celého případu kontaktovali i zákonné zástupce jednotlivých aktérů, kdy přístup rodičů byl mnohdy až zarážející. Matka jednoho z mladistvých na 'zábavě' svého syna neviděla vůbec nic špatného. Naopak se pozastavovala nad tím, proč celou věc policie vůbec řeší,“ uvedl mluvčí Daněk v pondělní tiskové zprávě.

Ještě předtím, v říjnu 2012, žila oficiální facebooková stránka Prahy 12 i další média oznámením jedné z matek. „Dnes mi přepadli dítě. Naštěstí je 'jenom' trochu dodrápaný. Teda nejenom moje dítě. V okolí naší školy to dnes schytalo několik dětí různého věku. V ulicích Prahy řádí gang spratků, kteří jen tak z dlouhé chvíle mlátí děti, které jdou ze školy, kradou ve večerkách, okrádají důchodce, a když se jim někdo postaví, neváhají použít nože…,“ naspala a připojila fotku synových zad s krvavými šrámy.

Avšak podle radnice před základní školou v Jeremenkově ulici tehdy po sobě školáci stříkali vodou a zmíněného chlapce poškrábala dívka, která dostala zásah a snažila se o odvetu. Občané přesto upozorňovali například na dění v Píšovickém lese nedaleko ZŠ prof. Švejcara v ulici Mráčkova, které údajně existenci modřanského dětského gangu potvrzovalo.

Také Pražský deník získal informace o pouličních rvačkách v Řepích. Oblíbený ring vzniká třeba na parkovišti před fastfoodem a supermarketem u tramvajové zastávky Slánská. Skupinka výrostků, kteří si říkají Smíchováci, údajně pomocí šifrovaných skupin na sociálních sítích dál vybízí řepské soupeře k bitkám. Nevraživost prý ještě umocňuje rasismus. Podle komentářů místních se lidé bojí, protože někteří členové znepřátelených skupin podle nich nosí i nože nebo boxery. Policie se však na tuhle oblast od konce února, kdy jednu domluvenou rvačku na poslední chvíli rozehnala, zaměřila a poslední týdny panuje relativní klid.

„V tuto chvíli kriminalisté evidují skupinu 20 až 30 mladistvých, kteří se scházejí na různých místech po Praze a jednotlivé bitky si mezi sebou domlouvají skrze sociální sítě. Na jejich ztotožnění policisté intenzivně pracují, přičemž valnou většinu už i znají,“ oznámil mluvčí pražské policie Daněk. Pokud by někomu z rváčů vyšetřovatelé dokázali vinu, může být trestně stíhán za výtržnictví. „Pachateli takového jednání hrozí trest odnětí svobody v délce až dvou let, v případě mladistvého je to poloviční trestní sazba,“ dodal Daněk.

Rodiče mají jít dětem příkladem

Agresivní jsou děti a dospívající podle kriminalistů hlavně kvůli tomu, aby se zviditelnili na Facebooku či Instagramu s ambicí proniknout i do televizního vysílání či na stránky celostátních médií. „Tyto incidenty jsou často zinscenované a mezi aktéry předem domluvené. Dalším záměrem je získávání 'followerů', to znamená lidí, kteří sledují konkrétní profil na sociální síti,“ poodhalil policejní mluvčí Daněk pozadí brutálních rvaček v ulicích metropole.

Kriminalisté apelují v této souvislosti také na rodiče, které mají jít svým dětem příkladem. „I pouhé tolerování a schvalování násilí v podobě zmiňovaných rvaček může být pro policii a školu signálem, že je v rodině dítěte či mladistvého něco v nepořádku,“ upozornil policejní mluvčí Daněk, že podmínky v rodinách jednotlivých rváčů prověří policie ve spolupráci se „sociálkou“. Podle Daňka se problematice věnují rovněž policejní preventisté na školách.