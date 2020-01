Pachatel policejnímu operátorovi sdělil, že je ozbrojen a jede si vyřídit své osobní problémy s mužem, který je v Bohnicích. „Hlídka pohotovostní motorizované jednotky společně s psovodem a ostatními pražskými hlídkami přijely do nemocnice a vyčkávaly na další pokyny,“ sdělila mluvčí Lucie Drábková. Psychiatrická nemocnice byla kvůli bezpečnosti na nějakou dobu uzavřena. Nikdo nesměl dovnitř ani ven.

„Díky velmi dobré práci operačních důstojníků se podařilo zjistit informace vedoucí ke ztotožnění a nalezení muže. Dle zjištěných informací se muž pohyboval v hromadných městských prostředcích. Vzhledem k tomu, že dle prvotních informací měl být muž ozbrojen, policisté přistupovali k celé situaci velmi obezřetně,“ informovala mluvčí krajského ředitelství policie.

Policejní zásah zaujal také řidiče tramvaje Josefa Chodounského z dopravního podniku (DPP).

Mě už zastavovala PČR 2x. Jednou si podezřelé z mojí tramvaje vytáhli v poutech, podruhé odešli s nepořízenou. Kolega, který mi vyprávěl, jak ho obklíčila a tramvaj během chvilky vyklidila PČR se samopalama v rukou, to měl o trošku dramatičtější. ??https://t.co/8pJ19r7znK — Josef Chodounský (@JChodounsky) January 31, 2020

Hledaného nakonec policisté našli v tramvaji linky č. 5 v Seifertově ulici. Na zastávce Husinecká u stadionu FK Viktoria Žižkov proto vyzvali cestující, aby okamžitě opustili tramvaji a odešli na vyhrazené místo do bezpečí. Pro některé pasážery to byl takový šok, že se drali ze dveří ještě před začátkem samotného zásahu. Pak už to šlo velmi rychle. Policisté sedícího muže zkontrolovali a zjistili, že měl u sebe několik bodných zbraní a pepřový sprej. Pak mu nasadili pouta a zadržený muž „přestoupil“ rovnou do policejního vozu.