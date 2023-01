Babiš informoval, že mu ochranka přinesla obálku adresovanou jeho manželce Monice, která obsahovala „ostrý náboj a anonymní vzkaz plný urážek“. Jedním dechem pochválil policii za rychlou reakci poté, co ji o zásilce budící obavy informoval.

„Událost intenzivně prošetřujeme,“ konstatovala v pondělí Suchánková. „Nábojnici jsme zajistili a okamžitě podrobili znaleckému zkoumání,“ řekla mluvčí Deníku. Odmítla však cokoli upřesnit k jejímu charakteru – nebo třeba i výrobci.

Práce kriminalistů snažících se zjistit původ zásilky, jež rozhodně nevyvolala rozruch jen v Průhonicích, kde Babišovi bydlí, stejně jako jejího původce, jeho možné pohnutky a další souvislosti však není jedinou policejní reakcí na oznámení přijaté od prezidentského kandidáta.

„Přijali jsme i další opatření,“ potvrdila Deníku policejní mluvčí. „Opatření činíme, ale detailněji nebudeme sdělovat nic,“ konstatovala. Že z taktických důvodů nelze postup policie upřesnit, uvedla už o víkendu mluvčí Barbora Schneeweissová.

V podobných případech to bývá obvyklé, aby policie neohrozila účinnost své akce. Příliš detailně informovat není zvykem ani s odstupem, aby nápovědu týkající se reálných policejních postupů nezískali třeba případní budoucí pachatelé. Podle dostupných obecných informací mají prezidentští kandidáti ochranky zajišťované jejích týmy – nicméně s oběma, kteří postoupili do druhého kola, vstupuje už v průběhu pokračující kampaně do kontaktu policejní složka s celostátní působností ÚOP: Útvar pro ochranu prezidenta. Cílem je zajistit, aby se po zvolení nové hlavy státu mohl jeho tým plynule ujmout svých úkolů.

Nic z toho Suchánková v pondělí nekomentovala. Uvedla pouze, se policie události intenzivně věnuje, zajistila důkazní materiál, který podrobuje znaleckému zkoumání, a přijala i další odpovídají opatření. S dodatkem, že upřesnit charakter prošetřované hrozby by mohlo být možné již brzy.

Informace adresované nejbližšímu okolí Babiše vyvolaly o víkendu značný ohlas na sociálních sítích. Na facebooku se dokonce objevilo nyní již smazané sdělení hovořící o „kulce přímo z hlavně mezi oči“, provázené i obsáhlou diskusí. Aby nebylo pochyb, o kom je řeč, nechybělo ani označení „Monike“.

Takovéto tvary slov odpůrci šéfa ANO používají v reakci na to, že se mu kdysi, v roli premiéra, podařilo vyřknout do kamer slovenský výraz „motýle“ v proslovu proneseném v češtině. Informace o tom, zda policie soustředila pozornost také na podobné výroky v internetovém prostředí, Suchánková v pondělí neměla.