Praha - Na počátku byl v noci na sobotu muž spící na chodníku na pražské Letné, na konci zraněný strážník s rozbitými brýlemi, kterého ošetřovali v nemocnici. Mezitím se ale seběhlo událostí, že by to málem vydalo na román.

Muže ležícího na chodníku si hlídka městské policie všimla v křižovatce ulic Veverkova Kostelní. Ukázalo se, že jde o spáče, který po probuzení jevil známky silné opilosti. Zatímco strážníci kontrolovali jeho totožnost, od nedaleko stojící skupinky přiběhl muž s žádostí o pomoc. Omdlela prý jeho kamarádka.

Jeden se strážníků běžel pomoci dívce, druhý zůstal s probuzeným spáčem. Ten však začal dělat potíže. Ačkoli měl problém udržet se na nohou, agresivně se domáhal toho, že půjde pomáhat také. Strážník mu svým tělem musel zahradit cestu.

Pomoc dívce nakonec nebyla potřebná. Mladá žena se mezitím sama probrala - a opakovaně nabízenou pomoc vytrvale odmítala. Nebylo také vidět, že by byla zraněná. Zato opilý muž málem přišel k úrazu. Zčistajasna se vrhl do vozovky, a to právě ve chvíli, kdy Kostelní ulicí projíždělo auto. Kdyby ho jeden ze strážníků nestrhl, byl malér na světě.

Rány i výhrůžky smrtí

Konečně mohlo dojít na dechovou zkoušku. Tedy - mělo na ni dojít. Místo foukání do trubičky ale dotyčný jednoho člena hlídky napadl. Hřbetem dlaně praštil strážníka do spánku a pak se snažil o údery pěstí. „Zabiju tě," vyhrožoval. Musel být zpacifikován silou a s pouty na rukou putoval na služebnu policie. Teprve tam se podařilo zjistit, kolik toho v sobě má. Nadýchal 1,87 promile.