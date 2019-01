Nezodpovědná mladá matka popíjela v mrazivém dni alkohol před prodejnou potravin. Společnost jí dělal její teprve 14měsíční syn. Žena nadýchala přes 3 promile. Chlapečka si převzala pracovnice sociálního odboru a událostí se nyní zabývá také policie.

Alkohol. Ilustrační foto. | Foto: Městská policie Praha

Vše odstartovalo rutinní oznámení pozorné chodkyně. Ta v sobotu krátce po osmnácté hodině zavolala na tísňovou linku pražské městské policie s tím, že v Rilské ulici, Praha 12 se před místním supermarketem nacházejí osoby bez domova, které zde popíjejí alkohol. Společnost jim měla dělat také mladá žena s batoletem v náručí. Na místo proto ihned vyjela autohlídka strážníků.

"Na první pohled bylo zřejmé, že se ani mladá matka alkoholu nevyhýbala. Hlídce sdělila, že sice alkohol pila, ale je v pohodě a schopná sama dojít domů, tak ať ji nechají na pokoji. Strážníci čtyřiadvacetileté ženě naměřili více než tři promile alkoholu v dechu. S ohledem na mrazivé počasí ji i chlapečka posadili do vyhřátého služebního auta a čekali na příjezd pracovnice odboru sociálně právní ochrany dětí a policie," uvedla mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová.

Během řešení události se do služebních úkonů začalo vměšovat několik přítomných „gentlemanů“, kteří hlídce sprostě nadávali a byli agresivní. Protože celá situace byla velmi vyhrocená a hrozilo napadení strážníků, byly na místo vyslány další posilové hlídky. Po uklidnění celé situace, jeden z přítomných ochránců obvinil strážníka, že je opilý. Jeho tvrzení vzápětí vyloučila provedená dechová zkouška ze strany nezávislého kontrolního orgánu městské policie.

"Čtyřiačtyřicetiletý muž, který strážníka obvinil, bude své chování vysvětlovat příslušnému správnímu orgánu. Pro ženu bylo řešení situace zřejmě zdlouhavé. Zcela přestávala kontrolovat své chování, byla agresivní a hrozilo, že by ublížila sobě nebo dítěti. Strážníci na místo proto přivolali také záchrannou službu, která ženu odvezla do nemocnice. Chlapeček byl za doprovodu sociální pracovnice převezen do zařízení pro děti a mládež. Celou věc dále šetří Policie ČR," uzavřela Seifertová.