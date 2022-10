V sobotu 1. února 2014 odpoledne informovala média o nálezu mrtvého muže, jehož tělo se nacházelo v autě v Lužické ulici v Praze 2. Jak se ukázalo, šlo o taxikáře Petra S., který zemřel 30. ledna 2014 na silnici nedaleko Luk pod Medníkem. Vrah ho okradl a následně tělo odvezl zase zpět do centra Prahy a nechal ho v autě.

Další dvě vraždy se odehrály v dubnu téhož roku. Osmapadesátiletého taxikáře Milana P. si vrah nejspíš stopnul po jedenácté v noci v Ječné ulici a nechal se odvézt do Uhříněvsi, kde řidiče zavraždil a jeho autem se vrátil do centra Prahy. Po půl druhé si v Husově ulici stopnul dalšího taxikáře, šestadvacetiletého Daniela C. I ten skončil v Uhříněvsi s prostřelenou hlavou. Těla obou ležela asi 90 metrů od sebe.

Postupně si kriminalisté všechny tři vraždy spojili a začali hledat sériového vraha. Počátkem července 2014 policie zveřejnila kreslený portrét muže hledaného v souvislosti s případem. Identikit vytvořený podle postřehů svědků byl označen za podobiznu důležitého svědka – avšak Hana Jeřábková z ředitelství pražské policie tehdy nevyloučila, že by se mohlo jednat i přímo o pachatele.

Zároveň kriminalisté oznámili, že za informace vedoucí k dopadení střelce je vypsána finanční odměna. Detektivům se podle jejich tvrzení přihlásil anonymní dárce nabízející 100 tisíc korun osobě, která policii poskytne informace vedoucí k dopadení pachatele vražd taxikářů. „Dárce důsledně trvá na zachování anonymity," zdůraznila tehdy Hana Jeřábková z ředitelství pražské policie. Policie nechtěla ani naznačit, zda poskytovatel či poskytovatelka odměny má něco společného s provozováním taxislužby v hlavním městě.

V listopadu 2015 policie po mnoha měsících vyšetřování oznámila, že chytila pravděpodobného pachatele. Byl jím David Virgulák.

Doživotní trest

V prosinci 2016 navrhl státní zástupce Vladimír Pazourek v závěrečné řeči pro Virguláka doživotní trest. Podle Pazourka byla jeho vina prokázána nepřímými důkazy, které tvoří ucelený řetězec. „Pachové stopy byly nalezeny ve všech autech,“ řekl. Za další důležité důkazy považuje to, že se u Virguláka našla peněženka jedné z obětí, a zplodiny po výstřelu, které se našly na jeho oblečení.

Podle Pazourka jednal plánovaně a postupně byl obratnější. Zatímco na první oběť vystřelil pětkrát, druhého muže zasáhl dvěma výstřely a posledního popravil jedinou ranou. „Byly splněny podmínky pro uložení doživotního trestu,“ uvedl Pazourek v závěrečné řeči.

Obhájce Virguláka Michal Stupka naopak navrhl, aby byl zproštěn obžaloby, protože důkazy pro odsouzení nejsou. Podle něj nemohou být pachové stopy použity jako důkaz, jelikož nebyly odebrány podle pravidel. Na místě činu se naopak nenašly žádné otisky prstů nebo biologické stopy, což považuje za zásadní. Zpochybnil také loupežný motiv, protože pachatel u jednoho z taxikářů nechal peníze, mobilní telefony nebo tablet. „Obžalovaný získával peníze krádežemi, to mu 20 let fungovalo, nebyl důvod to měnit,“ řekl Stupka před šesti lety u soudu.

20. prosince 2016 Městský soud v Praze uznal Davida Virguláka vinným, a i přes nepřímé důkazy ho poslal na doživotí do vězení, čímž vyhověl požadavkům státního zástupce. „Zastřelil bych ty psy, co našli pachový stopy,“ rozčiloval se tehdy Virgulák u soudu a hned se odvolal. Ani to mu ke zmírnění trestu nepomohlo.

David Virgulák od samého počátku tvrdí, že nevraždil. Z křivého obvinění a justičního omylu viní především scénáristu seriálu a někdejšího šéfa pražské mordparty Josefa Mareše a jeho tým, který podle něj špatně odvedl svou práci a kvůli vyřešení případu „hodil“ vraždy na nevinného. Odvolává se především na to, že byl odsouzen pouze na základě nepřímých důkazů.

On a jeho přátelé se stále pokoušejí o obnovu soudního procesu. Zatím marně.