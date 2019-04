Případ unesené holčičky: vrátí se zpět do Česka, únosci byli dopadeni

Jako drama se šťastným koncem by se dal popsat příběh, který se začal psát včera v Uhříněvsi před 13. hodinou. Tehdy vytrhli dva únosci babičce vnučku z náručí, strčili ji do auta a zmizeli neznámo kam. Netrvalo ani 24 hodin a pachatelé jsou v cele a dívenka vypátraná až ve Vídni na letišti by se brzy měla vrátit zpět do Česka.

Letiště ve Vídni. | Foto: Jourtrip.com

"Kolem šesté hodiny ráno jsme od rakouských kolegů obdrželi informaci, že se pětiletou dívenku i její matku podařilo vypátrat na letišti ve Vídni. Holčička je zdráva a v pořádku. Kriminalisté dělají vše proto, aby se holčička vrátila co nejdříve ke svým blízkým do České republiky," uvedl mluvčí pražské policie Tomáš Hulan. O události kriminalisté prostřednictvím jednotlivých center mezinárodní policejní spolupráce informovali i policisty v zemích, sousedících s Českou republikou. Na základě průběžných zjištění totiž vyvstalo podezření, že by ji matka, která měla styk s dcerou soudně zakázaný, mohla chtít odvézt z republiky. "Díky výborné operativně pátrací činnosti se pražským kriminalistům dařilo poměrně rychle zjišťovat, na kterých místech v ČR by se matka s unesenou dcerou mohla skrývat. A těchto míst nebylo vskutku málo. V tomto směru můžeme hovořit o několika desítkách adres jak v Čechách, tak na Moravě, ale i ve Slezsku," prozradil mluvčí. A všechna tato místa bylo nutné prověřit. Proto vyjíždělo v různých regionech v jeden okamžik na různé adresy i několik desítek policistů. Zadržení únosci Okamžitá distribuce průběžných zjištění všem policistům v republice a profesionální koordinace všech policejních činností měly za poměrně krátkou dobu hmatatelný výsledek. Již v pozdní odpoledne totiž kriminalisté věděli, kdo jsou osoby podílející se na únosu holčičky. "K vypátrání a zadržení prvního z únosců přispěl velkou měrou pozorný občan, který kolem osmnácté hodiny zaznamenal pohyb vozidla únosců na dálnici D1. Dotyčný na nic nečekal a okamžitě o tomto vyrozuměl tísňovou linku 158. Policisté pak dvacetiletého muže zadrželi na parkovišti jedné z benzinových čerpacích stanic na kilometru 95 ve směru do Prahy. Bohužel byl v danou chvíli již ve vozidle sám," řekl Hulan. Druhého, jednačtyřicetiletého muže, který se také na celé události podílel, zadrželi o tři hodiny později na Krnovsku tamní policisté ve chvíli, kdy přijel vlakem na nádraží. Muž byl poměrně překvapen, neboť nečekal, že by byl vypátrán tak rychle. Návrh na vazbu "Vůči oběma těmto zadrženým zahájil vyšetřovatel úkony trestního řízení pro trestný čin únos, za který jim v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na osm let. Oba muži skončili po zadržení v policejní cele, kdy bude vyšetřovatel vůči oběma s největší pravděpodobností, po provedení všech procesních úkonů, podávat podnět k návrhu na uvalení vazby," informoval mluvčí. "Kriminalisté čtvrtého policejního obvodu v tuto chvíli i nadále celou událost prošetřují a ve spolupráci s kolegy z Odboru mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezídia ČR provádí úkony směřující k vydání zadržené matky z Rakouska do ČR," sdělil. Z dosavadních zjištění vyplývá, že únos dívenky byl plánovaný a organizovaný. Kriminalisté budou také zjišťovat, zda se na celé události nepodílel ještě někdo další. "V závěru mi dovolte poděkovat všem, tedy jak spoluobčanům, tak médiím, za pomoc a spolupráci při řešení popsané události," uzavřel Hulan

Autor: Richard Šedý