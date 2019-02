Zloději ze zahraničí krádeže procházely i proto, že si prodavačky všimly odcizeného zboží až po delší době, policii se tak nepodařilo pachatele okamžitě zadržet. Občana Evropské unie, kde platí volný pohyb osob, se ovšem českým orgánům podařilo identifikovat a zjistit, kdy opět přiletí do Česka.

„V pondělí 12. února stejně jako v minulosti okamžitě po příletu cizinec směřoval do obchodů. Nejdříve si vždy velmi podrobně prošel prodejnu a posléze z regálu odcizil několik kusů vystaveného zboží, které ukryl pod kabát. I přestože je zboží ve všech prodejnách elektronicky chráněno před odcizením, pokaždé muž využil předem připravený a velmi sofistikovaný systém, který zabránil prodavačkám odhalení krádeže,“ popsala policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Zloděj si pak nakradené věci odnesl do příručního zavazadla a ještě několikrát se vrátil do obchodu, aby znovu kradl. Zřejmě si tak trochu spletl význam prodejny „duty-free“. Když čekal u jedné z letištních bran na spoj do své země, překvapili ho kousek od odbavovacího pultíku policisté. Ihned mu nasadili pouta a odvedli pryč.

Odcizené parfémy v kufru

„V kufru nalezli jen před pár okamžiky odcizené parfémy, pocházející z jedné z prodejen. Osmapadesátiletý muž se doznal ke všem krádežím, při kterých způsobil škodu za bezmála dvě stě tisíc korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu krádeže, za který mu hrozí trest odnětí svobody v délce až pěti let,“ informovala mluvčí Kropáčová.

Vyšetřovatelé zjistili, že se zadržený muž dopouštěl stejné trestné činnosti i na dalších evropských letištích a z tohoto důvodu cestou mezinárodní spolupráce budou informovat o zadržení muže i další státy EU. Pachatel má tedy „dolétáno“.