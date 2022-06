Cizince už zadrželi pražští kriminalisté. Muži ukradené peníze vkládali na své účty nebo do pražských bitcoinmatů. „Kriminalisté dosud zadokumentovali celkem čtyřicet tři případů se škodou v řádech milionů korun, a to včetně pokusů o takové výběry,“ uvedla policejní mluvčí Violeta Siřišťová.

K vylákání platebních údajů, informacím z platebních karet a internetovému bankovnictví poškozených se spolupachatelé obou obviněných dostávali pod legendou fiktivních inzerátů o prodeji či koupi zboží na internetových portálech a hodnověrně vytvořených platebních bran „finančních institucí“. Poškození jim údaje poskytli v dobré víře, aniž by si ověřili pravost informací, které jim podvodníci sdělovali.

Přijeli bez ničeho, pak si platili tisíce korun za ubytování

Podezřelí do České republiky podle zajištěných kamerových záznamů přijeli pouze s igelitovou taškou v ruce a po několika dnech páchání trestné činnosti už bydleli v hotelu, kde je jedna noc vyšla na čtyři tisíce korun.

„Při provedené domovní prohlídce po jejich zadržení policisté nalezli desítky mobilní telefonů, velkou finanční hotovost v různých měnách i luxusní oblečení, které si muži za svůj podíl stačili nakoupit,“ dodala mluvčí s tím, že cizincům nyní hrozí až osm let za mřížemi. Existuje prý i předpoklad, že se obvinění z podvodu a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku ještě rozšíří. V tom případě by mužům hrozilo i deset let vězení, a to nepodmíněně.