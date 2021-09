"Po pachateli nyní pátráme. Jedná se o muže vyšší postavy, který by měl být snědší pleti. Mluvil česky, bez přízvuku, a na obličeji měl roušku. Zasahovalo několik desítek policistů, mezi nimi i takzvané prvosledové hlídky, a byl tam i služební pes. Všichni pátrali po horké stopě. Zatím jsme pachatele nedopadli," doplnil mluvčí.

Podle dostupných informací po muži pátrají policisté se samopaly a psovod. Policie prohledává i vozy městské hromadné dopravy. "Muž vstoupil do hotelu se zbraní v ruce a požadoval po recepční vydání hotovosti. Žena mu ve strachu o svůj život a zdraví vydala několik tisíc korun a muž z místa utekl," sdělil Deníku mluvčí pražské policie Jan Daněk.

