/VIDEO/ Svým očím nejspíš nevěřili policisté z místního oddělení Nové Město v pátek 18. října čtvrt hodiny před šestou ranní. Při jízdě autem jednosměrnou Legerovou ulicí potkali osobní auto přímo proti sobě. Celkem logicky je to zaujalo a se proto rozhodli vozidlo zastavit a řidiče zkontrolovat.

Opilý řidič jel na magistrále v protisměru. | Foto: Policie ČR

Ten však nezastavil a začal couvat až do křižovatky s ulicí Žitná, do které pozpátku vjel na červenou. Tam se otočil a již ve správném směru pokračoval dál v jízdě. Policisté ho tak byli nuceni pronásledovat po Sokolské ulici, až do Wenzigovy, kde muž nakonec zastavil.