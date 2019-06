Pražský městský soud dnes zastavil trestní stíhání Martina Kunce, který před více než 20 lety zastřelil svého švagra, italského podnikatele. Podle soudkyně nebylo prokázáno, že by muž vraždil kvůli zisku a vražda je tak promlčená. Soud také zprostil obžaloby Kuncovu sestru a manželku zavražděného, která podle policie bratra k činu navedla. Verdikt není pravomocný.

Obžalovaný Martin Kunc čeká na začátek jednání v jednací síni pražského městského soudu, který 7. června 2019 zastavil jeho trestní stíhání. Vražda byla promlčena | Foto: ČTK/ČTK

Muž se k činu přiznal, to že by vraždil kvůli mužovu majetku, ale odmítl. Protože se zištný motiv neprokázal, byl skutek promlčen po 12 letech. Promlčecí doba 20 let totiž platí pro trestné činy, u kterých zákon povoluje uložení právě výjimečného trestu, což u prosté vraždy možné není. Žena s obviněním z návodu k vraždě od počátku nesouhlasí.