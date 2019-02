Podezřelá látka se do Česka dostala ve dvou stejně velkých zásilkách po 1,5 tuny. Zda byla určena přímo pro český drogový trh, nebo měla putovat dál do jiné země, zatím nechtěla Kurková říci. Podle serveru Novinky.cz jde o látku methyl-glycidát, a z takového množství této chemikálie by se daly vyrobit drogy za miliardu korun.

Vzhledem k počáteční fázi vyšetřování podle šéfa pražských celníků Josefa Vachtla nelze sdělovat, kdo zásilku objednal a přivezl a kam měla putovat, rovněž není zřejmé, zda policie někoho v případu zadržela a obvinila, uvedly Novinky.