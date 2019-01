Praha - Pražský lékař čelí obvinění z toho, že pomáhal falšovat směnky v celkové hodnotě šesti milionů korun. Padělatelům dokumentů prý poskytl údaje zesnulých pacientů Ústřední vojenské nemocnice, kde pracoval. Za padělání platebního prostředku, neoprávněné nakládání s osobními údaji a neoprávněný přístup k počítačovému systému mu hrozí tři až osm let vězení.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Archiv

Vyplývá to z obžaloby. Kauzou se začne příští týden zabývat soud, muž vinu popírá.

Lékař působil na oddělení ortopedie a traumatologie. „Při výkonu svého povolání lékaře zařazeného v Ústřední vojenské nemocnici v Praze pod svým přihlašovacím loginem a po zadání svého hesla vstoupil do počítačového systému AMIS a nahlédl do zdravotní dokumentace osob zemřelých v této nemocnici i do ambulantních účtů pacientů ortopedické ambulance, a to nikoliv za účelem oprávněné zdravotní péče, ale neoprávněně s cílem získat jejich osobní údaje," uvádí obžaloba.

Vyjádření nemocnice shání. Lékař takto údajně postupoval po předchozí dohodě se svým dlouholetým pacientem, ačkoliv si byl vědom toho, že je jakožto zdravotnický pracovník vázán povinností mlčenlivosti. Komplicovi prý sdělil jména a příjmení nemocných, jejich rodná čísla, adresy, kontakty na blízké osoby a v některých případech i diagnózu.

Tento pacient prý potom s dalšími pachateli vepsal získané údaje do falešných směnek. Cenné papíry, které zněly na celkovou částku 5,985 milionu korun, následně udali u pražského městského soudu jako pravé.

Lékař se brání

V případu čelí obžalobě celkem čtyři lidé. Vinou údajných padělatelů se soud zabývá už od loňska, lékařovu kauzu vyloučil k samostatnému projednání na letošního 24. června, protože muž byl nemocný.

Podle dostupných informací se lékař hájí tím, že vzhledem ke své dobré finanční situaci neměl důvod podílet se na padělání směnek. Spoluobviněnému muži prý zcela jistě žádné údaje o pacientech neposkytl a veškeré nahlížení do zdravotní dokumentace bylo oprávněné. Tvrdí také, že jeho heslo do nemocničního systému znaly i zdravotní sestry.