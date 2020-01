Hlavní líčení s trojicí, které za účast na teroristické skupině a financování terorismu hrozí v případě odsouzení až patnáctileté vězení, pokračovalo dnes za přísných bezpečnostních opatření. Bývalého imáma přivedla do jednací síně stejně jako předchozího dne ozbrojená a maskovaná eskorta vězeňské služby. Její členové pak zůstali v místnosti po celou dobu jednání. Shehadehův bratr a žena, kterou si podle muslimského práva šaría vzal, jsou souzeni jako uprchlí.

Sámer Shehadeh se podle výpovědi svého bratra začal o islám zajímat zhruba v 18 letech, poté šel náboženství studovat do Saúdské Arábie. Omar se radikalizoval ve Velké Británii, kam odjel studovat na vysokou školu. "Zahodil celou svou budoucnost," řekl čtyřiatřicetiletý Abdullah novinářům. O bratrově cestě do Sýrie podle něho nikdo z rodiny nevěděl. V jednací síni doplnil, že až po několika dnech od odjezdu dostala matka dopis, že je v Sýrii. S tím, že se přidal k teroristické organizaci Džabhat Fatah aš-Šám (Fronta dobytí Sýrie) se prý netajil.

"Vím, že už jim nikdo nevyvrátí, že to, co dělají, je správné," uvedl Abdullah na adresu svých bratrů. Podobně se vyjádřil v pondělí i bývalý imám, který se přiznal, že Omarovi a jeho ženě Fátimě Hudkové pomohl vycestovat do Sýrie a k teroristické organizaci se připojit. Své jednání však nepovažuje za trestné, prohlásil.

Osmadvacetiletý Omar podle svého bratra již Džabhat Fatah aš-Šám opustil, v současné době učí v Sýrii angličtinu. Alespoň tak to napsal před více než rokem své matce. "Myslím, že mu nevyhovovalo, že je organizace politická, a ne čistě náboženská," dodal po skončení jednání Abdullah. Uvedl, že s bratrem v kontaktu není, naposledy s ním komunikoval po smrti jejich otce před půl rokem. Na internetové aplikaci Telegram však kontroluje, že je bratr stále naživu.

Shehadeh podle obžaloby pomohl svému bratru Omarovi který se rozhodl aktivně zapojit do ozbrojeného konfliktu proti syrské vládě. Dal mu instrukce, jak se dostat do Sýrie, vybavil ho kontakty a zajistil mu cestu a peníze. Omar se dostal do Sýrie v listopadu 2016, absolvoval výcvik zacházení se zbraněmi, výbušninami a v taktice boje. Organizace ho pak vybrala, aby cvičil další bojovníky.

Peníze pro teroristickou organizaci

Bývalý imám později bratra přes internet oddal s Hudkovou a pomohl jí se za manželem dostat. Hudková pak zajišťovala svému muži zázemí, morálně ho podporovala a cvičila s ním ve zbrani. Sama se označovala za mudžáhida (svatého bojovníka) a teroristku. Bývalý imám zároveň podle obžaloby přes zprostředkovatele, v jednom případě přes Hudkovou a svého bratra, posílal teroristické organizaci peníze.

O Hudkové dnes k soudu přišel vypovídat muž, který byl podle islámského práva po dva roky jejím manželem. Uvedl, že měla velké psychické problémy, pocházela z neutěšených rodinných poměrů a za každou cenu chtěla vycestovat z České republiky. Další případný svědek by měl v případu vypovídat až za měsíc. Předsedkyně senátu Kateřina Radkovská jednání odročila na 10. února. Státní zástupce chce vyslechnout muže, který má přímé informace o působení teroristické organizace v Sýrii.

Shehadeh je od listopadu 2018 ve vazbě. Byl dopaden v Jordánsku. Z Česka odešel, protože už věděl, že se chystá jeho stíhání. Bývalý pražský imám se ocitl v hledáčku tuzemských tajných služeb a policie už před lety kvůli obavám z radikalizace. Podezření vyvolala například výzva určená jeho souvěrcům, aby se neúčastnili akce proti terorismu spolu s křesťany.

Někdejší pražský imám Shehadeh studoval v Saúdské Arábii. Po návratu byl zvolen pražskými muslimy do čela Muslimské obce v Praze. Odtud později kvůli vzájemným sporům odešel. Další zástupci muslimské komunity se pak od něj veřejně distancovali.