Bauerova firma Bauer Hotel Group provozuje několik hotelů, restaurací a také taneční klub v nejužším centru metropole. Podle státní zástupkyně hoteliér na první předloňské schůzce nabídl Koubkovi úplatek ve výši milionu korun a následně v červnu pak Vondrovi předal obálku s hotovostí v hodnotě 200 tisíc korun.

„Nejprve jsme se bavili o předzahrádkách, načež mi sdělil, že budu finančně odměněn, když budu hlasovat pro nedůvěru primátorovi. A na papírek, který následně zmuchlal, napsal číslovkami milion,“ popsal klíčový moment exstarosta MČ Praha – Libuš.

Podle Jiřího Koubka také během schůzky padlo jméno Jiřího Fremra, který byl do odhalení kauzy Dozimetr letos v červnu asistentem předsedy pražské TOP 09 a europoslance Jiřího Pospíšila. Fremr měl Bauera za Koubkem a Vondrou poslat.

„Na pražském sněmu koncem roku 2019 jsme právě my dva hlasitě vystoupili proti Fremrově kandidatuře do krajského předsednictva. Důvodem byla jeho minulost, kdy byl pravomocně odsouzen za napadení a také za křivou výpověď. A jelikož pan Bauer neumí hrát šachy, tak se mi prostě svěřil, že ho na nás navedl Fremr s tím, že se s námi nedokáže ‚dohodnout‘ na přímo,“ vysvětlil dále Koubek, který zároveň zdůraznil, že jeho výpověď by neměla vrhnout zlé světlo na kohokoliv z ostatních tehdejších zastupitelů Spojených sil respektive TOP 09. „Fremr nás dva vyloženě nesnáší, ale je to také chvástal, kterému není radno věřit. A hlavně žádné hlasování o předzahrádkách natož o odvolání primátora se tehdy nechystalo,“ dodal Koubek.

Podle Radka Vondry se nejspíš úvaha obžalovaného Bauera opírá o fakt, že opoziční ODS plánované omezení předzahrádek kritizovala a TOP 09 nepatřila v koalici k jeho hlavním propagátorům. „Sliboval si od toho zřejmě to, že s novou koalicí by hrozba pro jeho byznys padla. Jsem přesvědčený, že šlo o jeho partikulární zájem a sólo akci. Patrně je zvyklý to řešit tímto způsobem,“ řekl Pražskému deníku Vondra.

Peníze prý byly sponzorský dar

„Peníze jsem mu samozřejmě dal, to nebudu popírat, ale byly myšleny tomu klubu jako sponzorský dar,“ prohlásil Bauer během čtvrtečního přelíčení, při kterému vypovídali jako svědci právě Vondra s Koubkem.

Oba dva se po úvodních schůzkách s Bauerem obrátili na policii a k ní se poté dostala i obálka s hotovostí, při jejímž přijetí Vondra na další schůzce, už pod policejním odposlechem, fingoval. Rozsudek nad Bauerem vynese městský soud ve středu. Někdejší starosta Prahy 14 Vondra je přesvědčený o tom, že důkazy proti podnikateli jsou „neprůstřelné".

Petr Bauer vedl Asociaci zaměstnanců a podnikatelů v pohostinství POHO, která zastupuje zájmy ubytovacích a stravovacích služeb z centra Prahy. Funkci od otce před časem převzal, stejně jako vedení firmy, Petr Bauer junior.