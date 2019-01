Pražská policie letos zaznamenala přes šest tisíc kapesních krádeží

Praha - Pražská policie letos do konce listopadu zaznamenala přes 6000 kapesních krádeží. Počet případů klesl meziročně asi o 600, může to být i tím, že je lidé neohlašují. Na dnešní tiskové konferenci to řekl koordinátor prevence krajského ředitelství pražské policie Ondřej Penc. Počty krádeží rostou před Vánoci, policie proto lidi varuje, že byli v předvánočním shonu na své věci opatrní.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Jiří Sejkora

Penc uvedl, že vyšší riziko krádeží není jen v tlačenici na vánočním trhu nebo v obchodním centru při nákupech, ale obecně v místech, kde je vyšší koncentrace osob, jako jsou restaurace nebo kavárny. Policie spustila informační kampaň „Je pět nejčastějších způsobů, jak lidé o své věci přijdou. Ze zadní kapsy kalhot, z batohu, z kabelky, z nákupního košíku nebo v restauraci," vyjmenoval Penc. Policie proto spustila informační kampaň Pozor na ně, kde varuje před nejčastějšími triky zlodějů. Varovné letáčky se v rámci kampaně objeví mimo jiné ve vozech MHD, jsou také v angličtině a němčině. Město vynaložilo na prevenci sto tisíc Objasněnost kapesních krádeží podle Pence není příliš vysoká, pomáhají kamerové záznamy. Často se bez nich ani nepodaří pachatele odsoudit, protože policie pro soud nemá dostatek důkazů. Město letos na prevenci kapesních krádeží vynaložilo 100 tisíc korun, v příštím roce to bude 150 tisíc korun. Podle analýzy pocitu bezpečí, kterou si loni hlavní město nechalo zpracovat, se kapesními krádežemi cítí ohrožena více než polovina Pražanů. Kapsářství považují za problém především lidé z Prahy 1, 5, 9 a 21. Oběťmi trestné činnosti se stala více než čtvrtina Pražanů, v polovině případů šlo o kapesní krádeže. Čtěte také: Dvojice kapsářů měly políčeno na turisty

Autor: ČTK