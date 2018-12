Pražská policie kontroluje pyrotechniku. Češi s prodejem petard nesouhlasí

/FOTOGALERIE/ Na některých místech metropole se ozývají rány už několik týdnů. Jako by lidé trénovali na silvestrovskou noc a zkoušeli, co která petarda umí. Pražští policisté teď až do konce roku budou kontrolovat prodejce zábavní pyrotechniky. Podle internetového průzkumu však Češi nákupu ohňostrojů moc neholdují.

Konec roku se blíží, pyrotechnika různých velikostí v mnoha variantách se objevuje v obchodech. Příslušníci policie proto spolu s celníky a lidmi z České obchodní inspekce zahájili ve čtvrtek jednu z největších kontrolních akcí. A vypadalo to, jako by šli najisto. Vyrazili totiž do vietnamské tržnice Sapa v pražské Libuši. Praha svobodná. Novoroční ohňostroj připomene revoluci v listopadu 1989 Přečíst článek › „Policisté, celníci a úředníci ČOI zkontrolovali celkem pět provozoven, 59 osob a dvanáct motorových vozidel. V rámci těchto kontrol bylo zjištěno celkem dvanáct přestupků, z nichž polovina byla vyřešena příkazem na místě a zbývající část si převzala ČOI a Celní správa ČR,“ informoval mluvčí krajského ředitelství policie Tomáš Hulan. Pražští policisté dnes dopoledne zahájili, ve spolupráci s ČOI a Celní správou ČR, již tradiční kontroly provozoven, ktere nabízí k prodeji zábavní pyrotechniku. Tyto kontroly budou probíhat az do Silvestra. pic.twitter.com/TVnpDfJEaP — Policie ČR (@PolicieCZ) December 27, 2018 Podle iDNES.cz hned u prvního obchodníka objevila inspekce petardy v kategorii nejvyššího stupně ohrožení F4, se kterými může manipulovat jen odborník s průkazem odpalovače pyrotechniky. Policejní mluvčí Hulan potvrdil, že nebezpečnou pyrotechniku si koupila osoba bez oprávnění. Nezodpovědné barbarství, arogance. Ochranáři: Neodpalujte už ohňostroj u řeky Přečíst článek › „Výsledek prováděných kontrol svědčí o tom, že průběžný a neustálý dohled nad těmito provozovnami je na místě. Policisté proto v kontrolách budou pokračovat i v následujících dnech,“ poznamenal Hulan s tím, že v Sapě ještě celníci provedli výběr nezaplacené pohledávky a také si převzali do své kompetence záchyt padělků kabelek. Zneklidňuje zvířata, ale dotváří atmosféru Podle průzkumu agentury Nielsen Admosphere přitom zábavní pyrotechniku kupuje pouze 17 procent Čechů. S volným prodejem petard a ohňostrojů souhlasí jen 13 procent dotázaných lidí starších 15 let. Proti je naopak 72 procent respondentů. Při koupi třetina zákazníků nekontroluje vůbec datum spotřeby. Společné století v pěti obrazech. Oslavy v Praze vyvrcholily ohňostrojem Přečíst článek › Eliška Morochovičová, tisková mluvčí Nielsen Admosphere, tvrdí, že drtivá většina lidí (87 procent) pořizuje zábavní pyrotechniku v kamenných obchodech. Specializované prodejny vyhledává jen čtvrtina dotázaných. Stánkový i on-line prodej je mezi internetovými uživateli podle průzkumu spíše okrajový. Nový rok oslavují odpalováním rachejtlí Češi tradičně, ale 15 procent respondentů uvedlo, že investuje do zábavní pyrotechniky třeba i kvůli oslavě narozenin. „Na závěr našeho výzkumu jsme se také ptali, jak Češi starší 15 let zábavní pyrotechniku vnímají. A ačkoli více než 90 procent souhlasí, že zneklidňuje zvířata a 78 procent je toho názoru, že je zdraví škodlivá a hlučná, více než polovina ji považuje za zábavnou a přes 60 procent věří, že dotváří tu správnou silvestrovskou atmosféru,“ uvedla Morochovičová. Staroměstské náměstí se stane na Silvestra tanečním parketem. Rok zakončí party Přečíst článek ›

Autor: Michael Bereň