V rámci sdružení čtyř obcí se Skalsko zapojilo do budování kanalizace. Aby obec mohla zaplatit svůj podíl, vedli zastupitelé velké diskuse. Zvítězila varianta: nezadlužovat se, ale prodat lesní pozemek – byť ne každý z místních souhlasil. Dobrou zprávou je, že kanalizace už je hotová; zkolaudovaná od letošního 30. září.

Horší je informace, že třebaže obec našla kupujícího, který zaplatil z pohledu místních sympatickou cenu 7 777 777 Kč, zadlužení se Skalsko stejně nevyhnulo; muselo si vzít pětimilionový úvěr.

Část peněz za les – peněz skutečně zaplacených – zmizela. Obec se dostala jen ke třem milionům – a na zbytek, bezmála 4,8 milionu korun, stále čeká. Dostala sice nabídku na odkup této pohledávky za tři miliony korun, později sníženou na dva miliony – tu ale zastupitelé odmítli, když ji vnímali spíš jako výsměch a drzost. A padala i ostřejší slova…

Žena neoprávněně zacházela z penězi

Ze zpronevěry se od čtvrtka u soudu zpovídá někdejší mladoboleslavská advokátka Marcela Z. Podle slov státního zástupce Petra Jiráta neoprávněně nakládala s penězi, které převzala do úschovy. Poslala je na jiné účty – a když je byla povinna převést, už je neměla, konstatoval žalobce. Advokátní úschova má přitom zabránit právě tomu, aby se peníze ztratily.

Používá se zejména při prodejích nemovitostí, kdy má zajistit jistotu oběma stranám: kupující uhradí sjednanou částku, avšak peníze prodávající nedostane hned; ty počkají v advokátní úschově až do přepsání vlastnictví v katastru nemovitostí – a teprve pak je uschovávající advokát pošle prodávajícímu. Obžalovaná však loni neměla co poslat.

Firma i ženy se peněz nedočkaly

Celkovou škodu žalobce Jirát vyčíslil na bezmála 8,7 milionu korun. Vedle peněz za les u Skalska jsou do této částky započteny ještě další dva skutky. Šlo o peníze za chatu s pozemkem v Mrači, které prodávala žena z pražské Libně; v dalším případě, kdy mělo jít o kombinaci půjčky a úvěru ze stavebního spoření, který ale nebyl poskytnut, pak měla advokátka poslat pražské společnosti necelý půlmilion.

Podle Jirátových slov místo peněz přicházely výmluvy, sliby, došlo na předkládání falešných bankovních příkazů, a dokonce i zfalšované zástavní smlouvy. Nicméně – firma i ženy z Prahy se peněz nakonec domohly.

Se svými blízkými zvažuje prodej

Podle Jiráta zbývá ještě něco doplatit, Marcela Z. trvá na tom, že u skutků číslo 2 a 3 již bylo vyrovnáno vše: jednu pohledávku vyrovnal její přítel, na druhou si vzala půjčku.

Jiné je to s penězi obce Skalsko: loni v dubnu poslala tři splátky po milionu, necelých 4,8 milionu ještě zbývá doplatit. „Mám snahu to vypořádat, ale nemám možnost disponovat ničím jiným než svým domem," připomněla obžalovaná. Se svými blízkými prý zvažuje nejen prodej, ale i ručení za úvěr, který by si vzali přítel a švagr. Kvůli jejímu stíhání je ovšem zablokována možnost domem nakládat.

Z prodeje nemovitostí sešlo

Marcela Z. také zdůraznila, že se nechtěla obohatit – a pro sebe si peníze nenechala. Vše prý začalo už v roce 2013, kdy se nechala přemluvit klientkami potřebujícími peníze – a pět milionů z advokátní úschovy tehdy vyplatila předčasně.

Z prodeje nemovitostí ovšem sešlo, ona musela peníze vrátit, avšak od žen, jimž je vyplatila neoprávněně, dostala zpět minimum. Půjčila si prý od muže, kterého označuje za bývalého přítele (byť on hovoří poněkud jinak), na kterého tehdy nechala přepsat svůj dům – a později došlo ke zpronevěře, když potřebovala peníze vrátit, aby si dům zachránilla poté, co se vztahy zhoršily…

Dokazování bude pokračovat

„Je mi skutečně líto, co se stalo, uvědomuji si, že jsem způsobila trauma své dceři, rodině, svým rodičům – a přeji si, aby se už zastavil ten hon na čarodějnice; je to pro mě vyčerpávající," prohlásila obžalovaná.

Dokazování bude pokračovat ještě v příštím týdnu. V případě uznání viny ve smyslu obžaloby může být ve hře trest odnětí svobody na pět až deset let.

