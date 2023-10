Muž vnikl do jednoho z bytů v Praze 10, kde začal krást. Majitelka se s ním však potkala přímo v chodbě. Zloděj na ženu zaútočil a několikrát ji uhodil do hlavy a obličje, následně se pokusil ji znásilnit. Policie vytvořila na základě popisu poškozené identikit, nepoznáváte ho?

Identikit muže. | Foto: Policie ČR

Případ se odehrál v pátek 6. října v jednom z bytů v ulici Na Křivce v Praze 10. Neznámý muž se otevřenými balkonovými dveřmi dostal do bytu, kde začal krást. Na chodbě však byla majitelka, která se s ním střetla.

To zloději nevadilo a na čtyřiačtyřicetiletou ženu zaútočil. „Opakovaně ji udeřil do hlavy a především do obličeje. Posléze poškozenou strhl na pohovku a za nepřestávajícího bití se ji pokusil znásilnit, napadená se však po celou dobu bránila a křičela o pomoc," uvedla policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Napadené se však podařilo vzít tyč od vysavače, který stál u pohovky a pachatele udeřila trubkou do hlavy. Ženě se nakonec podařilo utéct a muž i s odcizenými věcmi uprchl pryč. „Muž z bytu odcizil kabelku s peněženkou, finanční hotovostí, platebními kartami, doklady a notebook," upřesnila Kropáčová.

Kriminalisté případ vyšetřují jako podezření z trestného činu krádež, znásilnění a neoprávnění opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což hrozí až pět let odnětí svobody.

Policisté se zároveň obrací na veřejnost s prosbou o pomoc při indetifikování muže. „V případě, že poznáváte muže na identikitu, informace prosím předejte na linku 158," dodala Kropáčová.