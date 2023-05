Ponižování, hrozby, ale i rány, kopance, a dokonce pistole u hlavy. To zachycuje video zveřejněné na sociálních sítích, které v poslední době vyvolalo v hlavním městě obrovský rozruch. Záběry připomínající spíše film, počítačovou hru nebo snad dění někde ve vzdálených zemích totiž zřejmě pocházejí z Prahy; i v souvislosti s dalšími nahrávkami se mluví o konkrétních lokalitách v Modřanech a Řepích. A figurují na nich zdejší, česky hovořící děti: osoby mladistvé nebo nezletilé.

Ilustrační foto | Foto: archiv Deníku

To už mohou potvrdit kriminalisté, kteří se nahrávkami, jejich obsahem i okolnostmi a dobou vzniku zabývají. Některé ze zúčastněných se jim již podařilo ztotožnit. Právě s ohledem na jejich věk však bude policie o svých zjištěních zřejmě informovat jen velmi citlivě.

Na závěry navíc bude třeba počkat, plyne ze slov policejního mluvčího Jana Daňka. Ten připomněl, že bude třeba vyslechnout více dětí, a to mimo jiné za přítomnosti jejich zákonných zástupců. Kriminalisté také hledají možná propojení s jinými případy napadení mezi dětmi.

Příliš brzy je také na úvahy o případných trestech, které by iniciátorům násilného chování mohly případně hrozit. Obecně však lze konstatovat, že i v případě dostatečně jasné důkazní situace by mohl být přístup značně rozdílný, a to nejen v závislosti na míře zapojení do dění zachyceného na videích.

Pro trestní odpovědnost je také podstatný věk v době spáchání případného nezákonného skutku – přičemž i rozdíl pár měsíců nebo i týdnů může postavení účastníků výrazně rozlišit. U dětí mladších 15 let připadá v úvahu jen uplatnění výchovných opatření.

Záběry, které podle všeho natočily a následně „vyvěsily“ na sociální sítě samotné děti, se zdají zachycovat přinejmenším drsnou šikanu. Zhodnocení celého souboru videí – nahrávka s pistolí, která vyvolala rozruch, totiž údajně není osamocená – však leckoho vede i k úvahám o „válce dětských gangů“.

Nicméně jestliže některé příspěvky nesou označení „fake fight“, mohlo by to naopak naznačovat, že má jít o hrané scény vytvářené pro zábavu. Na to se však zachycené násilné momenty i emoce aktérů zdají působit až příliš reálně. I varianta, že vše mohlo být jen sehrané, nicméně zůstává otevřená.

„Když zavřu oči a vnímám jen zvuk, spíš bych se klonil k tomu, že je to nahrané. Pokud se jen dívám na obraz, myslím, že vidím spíš skutečnost,“ řekl Deníku bývalý kantor Milan.

Na aféru s videonahrávkami nereaguje pouze policie. Také v některých školách učitelé se svými svěřenci probírají jak dění na samotných videích, která se už nešíří jen mezi dětmi, ale zčásti pronikla i do médií, tak i další souvislosti. Hovoří se například o projevech šikany a jak se zachovat, pokud se někdo stane její obětí – anebo „jen“ svědkem. Tématem může být i nevhodnost imitace násilí jako forma kratochvíle.