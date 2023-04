Zmanipulovaná žena vkládala peníze do bitcoinmatu. Policistu uhodila kabelkou

Opakovaně policie varuje veřejnost před podvodníky, kteří se vydávají za bankéře a okradou tak své oběti o statisíce. Jejich další obětí se stala i žena, která chtěla do bitcoinmatu vložit 800 tisíc korun. Všiml si jí ale policista, který měl podezření, že by mohla být další obětí podvodníků a pokusil se ji zastavit. Žena však byla natolik zmanipulovaná, že policistu začala mlátit kabelkou, aby jí peníze do bankomatu nechal vložit. Přišla o 200 tisíc.

Bitcoinmat. Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR