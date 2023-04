/VIDEO/ Hlídka středočeských policistů chtěla zkontrolovat vozidlo nedaleko čerpací stanice u Kopidlna na Jičínsku. Poté co rozsvítily majáky, začalo vozidlo policii ujíždět. Odstartovalo divoké pronásledování, při kterém se ujíždějící řidič pokusil vytlačit ze silnice policejní hlídku. Dopadnout se ho podařilo až po půl hodině v Náchodské ulici v Praze 9.

Zadržení zdrogovaného řidiče, který ujížděl policii. | Foto: Policie ČR

K incidentu došlo ve středu 12. dubna krátce před půlnocí. Policisté chtěli zkontrolovat vozidlo Volkswagen Golf modré barvy, ve kterém se nacházely dvě osoby. Běžná kontrola se ale proměnila v policejní honičku.

„Řidič ujížděl obcemi Nouzov, Senice a Okřínek, kdy poté najel na dálnici D11 a rychlostí 160 km/h po ní pokračoval ve směru do Prahy," sdělila policejní mluvčí Violeta Siřišťová.

Trasa, po které zdrogovaný řidič ujížděl policii.Zdroj: Policie ČR

Středočeští policisté postavili i zátaras, který ale řidič objel. Zablokovali i všechny sjezdy a nájezdy z dálnice. Když se ale vozidlo policejní hlídky pokusilo k ujíždějícímu vozu přiblížit, snažil se ho řidič ze silnice vytlačit.

„Během jízdy na dálnici pronásledovaný způsobil dopravní nehodu, kdy nezvládl řízení a narazil do svodidel. To ho však neodradilo a dál pokračoval v nebezpečném ujíždění. Jelikož podezřelý pokračoval ve směru do Prahy, zapojili se do pronásledování i pražští policisté,“ dodala policejní mluvčí Violeta Siřišťová.

Zdroj: Youtube

Vysokou rychlostí a v protisměru poté řidič projel v Praze 9 Chlumeckou ulicí a ohrozil tak projíždějící linkový autobus a tři osobní vozidla. Pronásledování skončilo až v Náchodské ulici, kde ho policejní hlídky zablokovaly a byl donucen zastavit.

„Za užití donucovacích prostředků řidiče z vozu vytáhli a omezili ho na osobní svobodě. Provedeným testem na drogy zjistili, že byl pod vlivem návykových látek, nikdy nevlastnil řidičský průkaz, a navíc má zákaz řízení,“ dodala Siřišťová.

Třicetiletý muž je nyní podezřelý ze spáchání trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky, násilí proti úřední osobě a obecné ohrožení. V případě odsouzení mu hrozí až 8 let ve vězení.

Vozidlo, ve kterém zdrogovaný řidič ujížděl polici.Zdroj: Policie ČR

Z pronásledování pražští policisté vyhodnotili kamerové záznamy a žádají všechny poškozené, které řidič svou nebezpečnou jízdou ohrozil, aby se ozvali na linku 158 nebo navštívili nejbližší policejní služebnu.