Prvomájové úmrtí v panelovém domě. Policie zadržela partnera zesnulé

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Podezřelé úmrtí ženy vyšetřují od podvečera prvního květnového dne pražští kriminalisté. Deníku to řekl mluvčí pražské policie Jan Daněk v souvislosti s činností policie v jednom z panelových panelových domů ve Sládkovičově ulici na krčském sídlišti, která se protáhla až hluboko do noci. Obyvatelé však nebyli nijak omezeni, i když vchod hlídal uniformovaný policista dohlížející na to, aby se otevřenými dveřmi dovnitř netrousili zvědavci.

Vyšetřování kriminalistů v panelovém domě ve Sládkovičově ulici | Video: Milan Holakovský