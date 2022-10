Policejní mluvčí Jan Daněk ČTK řekl, že policie zatím neví, co se na místě stalo. Případ podle něj vyšetřují kriminalisté z oddělení vražd. "Zatím nevíme, zda to byla vražda. Na místě jsou stále kriminalisté, kteří zjišťují, co se v tom bytě stalo. K události došlo v půl třetí odpoledne," dodal.