Trest si má odpykat věznici se zvýšenou ostrahou. Tedy tam, kde se lze potkat i s pachateli těch nejzávažnějších násilných zločinů – včetně vrahů. Podle pravomocného verdiktu (proti němuž však ještě lze podat mimořádný opravný prostředek v podobě dovolání) je jedním z nich i on. Jakkoli tvrdil, že se zmizením o čtyři roky mladší známé před pěti lety neměl nic společného. Z jeho slov vyplynulo, že nanejvýš by mohl být svědkem: ví, že ji viděl s někým odjíždět.

Kde a jak žena zemřela? To se neví

Tvrzením podezřelého neuvěřili kriminalisté ani státní zastupitelství – a soud nakonec také ne. I když nejprve byl v souvislosti s ženiným zmizením opakovaně zproštěn obžaloby (původně podané pro zbavení osobní svobody, což žena patrně nepřežila – ovšem v průběhu jednání s navrženým zpřísněním právního posouzení). Krajský soud v Praze přistupoval k věci opatrně; trestnímu senátu se řetězec nepřímých důkazů nezdál zcela uzavřený.

Prvoinstanční soud konstatoval, že nejsou známé okolnosti zmizení ženy a lze si představit řadu možných vysvětlení, co se s ní stalo. Odvolací senát vrchního soudu však po zhodnocení všech nepřímých důkazů dospěl k závěru, že se stala obětí vraždy. Byť se tělo nenašlo a ani není jasné, kdy přesně, kde a za jakých okolností zemřela.

Ale popořádku. Věc se totiž vymyká z obvyklého rámce podobných kauz. Ostatně i z dosavadních skutků muže, který byl dříve souzen převážně obvodními soudy pro Prahu 1 a Prahu 2 i městským soudem; hlavně za podvody, zpronevěry, ale i pojistný podvod a padělání veřejné listiny. Pro tyto trestné činy ho také čekal nástup do vězení, kde si měl odsedět 4,5 roku.

Kupní smlouva s padělaným podpisem

Souzený muž i zmizelá žena bydleli na různých místech v Praze či v jejím těsném sousedství – v minulosti nějaký čas žili i společně jako partneři – nicméně první stopy v rámci pátrání po zmizelé ženě vedly na Kolínsko. Tam žena pracovala jako zdravotní sestra v centru zajišťujícím péči o seniory – a tam také byla naposledy viděna po boku bývalého přítele. Společně nasedli do jejího auta, bílého Audi Q5 (které pořizovala kdysi ještě s bývalým manželem), a odjeli. Byli s nimi i dva její pejsci-jorkšíři.

To souzený muž nepopíral. Tvrdil, že dojeli k městysu Zápy na Praze-východ, kde majitelka auta vystoupila. I se svými věcmi včetně notebooku a oběma psy prý přestoupila do Fordu Galaxy, s nímž ji přijel vyzvednout muž, kterého nezná. On sám pak v jejím autě pokračoval na Českou Lípu. Chtěl tam prý navštívit farářku, která ho nedlouho předtím oddávala s novou manželkou původem z Ukrajiny (dnes už jde o manželku bývalou).

Vezl jí prý slíbený dárek za svatbu; koupil pozlacený věnec. Proč si ale s farářkou, která má na starost několik farností, a tak ji nebývá snadné zastihnout, nedomluvil schůzku předem, souzený muž nevysvětlil. Objasnil ale, proč se s ní nakonec neviděl: nedojel kvůli poruše auta. To se podle svých slov snažil opravovat a nakonec si přivolal pomoc, protože bylo třeba měnit baterii.

Tím také už ten den novomanželce vysvětloval, proč se onoho 23. září 2018 vrátil domů nečekaně pozdě – až po čtvrt na deset večer – a s oblečením špinavým i mokrým. To, že přijel s audinou, ji ale nepřekvapilo. Už předem jí říkal, že mu nějací lidé dluží dvě stě tisíc a nabízejí úhradu autem, když něco doplatí; může to prý být audi, nebo porsche.

Ukrajince dal na výběr, ať si zvolí. Když nereagovala dost rychle, určil sám: bude to audi (což byla pro vyšetřovatele důležitá informace: už pár dní předem věděl, že tohle auto bude mít k dispozici). Dokonce připravil i kupní smlouvu, s datem 23. září, znějící na jméno manželky. Za ni se podepsal sám, v zastoupení – a podpis prodávající byl podle znalce zfalšovaný: evidentní padělek.

Nakonec neobstálo ani tvrzení souzeného muže, že zmizelá žena měla v úmyslu jet koupit jiné auto (on jí prý dokonce doporučoval vozy, které viděl v Německu), takže se audiny zbavila. Vyloučili to lidé z jejího okolí včetně dvou dcer. Ano, skutečně o tom uvažovala, ale pak rozhodnutí změnila: Q5 si rozhodla ponechat. Potvrzují to nejen svědci, ale i kroky jí samotné: koupila nové pneumatiky a domluvila si termín návštěvy dílny v Hájku u Uhříněvsi. Na údajný nákup vozu prý ostatně neměla ani dost peněz.

Nešlo přitom o první auto, k němuž se Václav H. prostřednictvím zmizelé ženy dostal. S manželkou využívali Škodu Rapid – v rámci leasingového pronájmu psaném na firmu, kde byla jednatelkou. Protože leasing končil, uháněla ho, ať auto vrátí. Stalo se jí snad právě tohle osudným vedle touhy po audině? Jisté je, že od onoho 23. 9. 2018 už nebyla s nikým v kontaktu – a nepodařilo se najít ani sebemenší stopu fyzickou nebo elektronickou.

Pozdní příchod domů, rychlý odjezd do Itálie

Jak se Audi Q5 zmizelé ženy dostalo k bydlišti souzeného muže ve Stodůlkách a z kterého směru přijelo, zůstalo kriminalistům utajeno. Nebylo to ale překvapení: dotyčný, jenž se v minulosti zabýval i čachrováním s auty včetně krádeží, si zakládal na tom, že dobře ví, kde provoz sledují kamery. Přesněji: že umí projet tudy, kde nejsou. Kamery zachytily až jeho večerní příjezd do garáží domu, kde bydlel. A zase brzký odjezd. To už je jeho počínání za Zličíně a v Řeporyjích zmapováno kamerami i výpisy z použitých platebních karet zmizelé ženy: zastavil se v obchodě na nákup a byl i na benzince, přičemž auto čistil.

Manželku překvapil nejen tím, že se onoho 23. září vrátil nečekaně pozdě a špinavý. Především ji zaskočil pokyn, ať začne balit: hned ráno se stěhují do Itálie. Což o to, tam za její známou skutečně vyrazit chtěli – s tím, že on bude provozovat autodílnu a ona by mohla pracovat v kavárně. Cestu však plánovali až za tři měsíce: do nového života měli vyjet na Nový rok.

Najednou však hybaj a honem: pojede se už 24. září. Což se také stalo: odjezd (s časem 11.28) opět zmapovaly kamery, neúspěšné pokusy platit kartou na benzince v Jeremiášově ulici i platba kartou za palivo čerpané v Drahelčicích. Manželé odjeli oběma auty: on za volantem audi, žena řídila rapid. V Itálii pak spadla klec 2. října: na žádost českých orgánů dotyčného tamní policie zadržela. Následně byl vydán k trestnímu stíhání do České republiky. V jeho bydlišti se pak při úklidu našly i ukryté padělky trojice razítek českých úřadů; nechyběl ale také tablet s fotografií občanského průkazu zmizelé ženy pořízenou právě 23. září (ve 22.30, tedy už v době jeho příjezdu domů) – a u sebe měl rovněž platební karty zmizelé ženy i s PIN kódy napsanými její vlastní rukou. Ty ale nebyly funkční; kartu, kterou mu sama svěřila už v minulosti, dokonce nechala zablokovat.

Nepřímým důkazem byla i pravopisná chyba

Vyšetřování protahovala mezinárodní spolupráce – nejen s italskými orgány, ale rovněž při prohledávání datového úložiště v zámoří. Pak následovala série soudních jednání. Státní zástupce Martin Suska muže obžaloval ze zbavení osobní svobody (s předpokládanou následnou smrtí) – a to s úmyslem zmocnit se auta v nejméně čtvrtmilionové hodnotě i dalších věcí. Nakonec byl Václav H. odsouzen pro vraždu, a to mord s úmyslem získat majetkový prospěch.

Proces se ale protáhl na dva roky a odvolací senát vrchního soudu věc opakovaně vracel k novému projednání prvoinstančnímu soudu. Ten totiž v hlavní kauze opakovaně vynesl zprošťující verdikt; padly pouze dílčí tresty: za padělaná razítka, pak za krádež auta. Že se souzený muž dopustil loupežné vraždy, rozhodl až vrchní soud, kde senát Miroslava Pavrovského i sám povolal svědky k doplnění dokazování.

Leccos vyplynulo i z nařízených odposlechů; mimo jiné prozradily jeho zájem o starší mediálně známý případ s podezřením na spáchání vraždy, kdy se nenašlo tělo oběti. Hodně také napověděla elektronická korespondence z doby před ženiným zmizením. Nebylo to jen kolem vrácení rapidu. Václavu H. mimo jiné psala, že se mu snažila pomoci, ale opět zklamal – a nyní mu přeje, ať mu trest, k němuž měl nastoupit, rychle uteče. Koneckonců také poslední SMS zpráva, která z telefonu zmizelé ženy přišla její dceři, byla jasnou indicií: ne tím, co bylo napsáno (sdělení, že přijede později, protože jede pro auto – které už přece kupovat nechtěla), ale jak to bylo napsáno. S pravopisnou chybou, jíž se majitelka telefonu nedopouštěla, avšak souzený muž ano. Další nápovědou byly stopy nalezené v audi odvezeném do Itálie.

Policie dokázala přidávat nové důkazy

Žalobce Suska nepopírá, že k odsouzení nakonec vedla i jeho zarputilost při trojím podávání odvolání proti verdiktu prvoinstančního soudu, stejně jako pečlivost odvolacího senátu. Především však oceňuje práci kriminalistů včetně jejich zaujetí a nápaditosti. Když bylo třeba, policie třeba rychle připravila mapu kamer automatické detekce vozidel.

„Dovést věc ke konci se podařilo především díky důslednosti policie, a to i v době po podání obžaloby,“ zdůraznil státní zástupce velkou podporu během dva roky trvajících soudních líčení. „Využíval jsem možnosti, kterou mi zákon poskytuje, a žádal policii o provedení dalších úkonů a důkazů potřebných k zastupování obžaloby. „V každé etapě se podařilo něco přidat – a poskládat řetězec nepřímých důkazů, který nepřipouštěl jiné vysvětlení,“ konstatoval Suska.

Odsouzení za vraždu bez nálezu těla je podle jeho slov mimořádné, ale nikoli ojedinělé. Připomněl kauzu z Kolínska v roce 2003, kdy nejvýraznější stopu představoval prodej šperků oběti pachatelem. Ten byl usvědčen a dostal doživotí. V tomto případu byly ostatky oběti nakonec nalezeny dodatečně: necelé dva roky po skončení soudního řízení.

Po údajné oběti vraždy policie stále pátrá. Už pět let



-Žena ročníku narození 1972 z Prahy-východ, pro jejíž smrt byl Václav H. odsouzen, stále figuruje v pátrací databázi policie dostupné na internetu – a nikoli jako pohřešovaná, nýbrž coby hledaná. Není přitom pochyb, že nejde o pouhou shodu jmen: pátrání po ní bylo vyhlášeno 24. září 2018.

-Nechybí ani bližší popis, který mýlku zcela vylučuje: „Naposledy viděna dne 23. 9. 2018 kolem poledne v obci Doubravčice, okres Kolín, odkud odjížděla svým vozidlem značky Audi Q5 bílé barvy s pražskou registrační značkou. Od zmíněného data nejsou o místě jejího pobytu žádné zprávy – a nedala o sobě vědět ani svým blízkým.“ Dokonce je uvedeno, co měla zmizelá žena naposledy na sobě: bílé tričko, tmavě modrou mikinu s kapucí, modré riflové kalhoty a na nohou žabky. Plus tmavou tašku přes rameno.