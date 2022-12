To, že policejní detektivové, kteří po zmizelém muži pátrali, nebudou mít pro rodinu dobrou zprávu, se začalo rýsovat krátce poté. Zvlášť po 15. březnu, kdy se našlo jeho auto – zlatý vůz Audi A8 – jímž 3. března, kdy byl viděn naposledy, odjížděl od své přítelkyně do zaměstnání. Od té chvíle se ani jí, ani rodině či kolegům neozval.

Případy 1. oddělení: Proč zemřel řidič Sazky a kdo se (zatím) trestu vyhnul

Sice to v té chvíli bylo zatím tušení nepodepřené ještě žádným důkazem ani zřetelnější indicií, kriminalisté ale nemohli vyloučit, že se muž stal obětí násilného trestného činu. Zvláště když se ukázalo, že u sebe měl mít 350 tisíc korun v hotovosti! Vyšetřování se proto hned od počátku ujali kriminalisté z mordparty.

Několik týdnů vyslýchali, sbírali důkazy a pátrali, aby v polovině května oznámili: Podnikatel byl zavražděn a podezřelého máme v cele.

„Kriminalistům stačila relativně krátká doba na to, aby zjistili, kdo by mohl za zmizením mladého muže stát,“ uvedla 16. května Eva Miklíková z ředitelství pražské policie. „Jednalo se o jednatřicetiletého muže, kterého pohřešovaný ve svém autobazaru zaměstnával,“ dodala.

Případy 1. oddělení: Jak dvojnásobná vražda v Krči otřásla i zkušenými policisty

Vlastní pátrání poskočilo kupředu díky spolupráci s mobilním operátorem. Jeho zásluhou bylo možno zmapovat nejen poslední kontakty pohřešovaného, ale i pohyb jeho mobilu. A tato stopa ukazovala na zaměstnance bazaru. Zbývalo jediné: usvědčit ho.

Peníze jako motiv

Při několika výsleších se podezřelý Petr Němec zapletl do výmyslů; zradilo ho také vyšetření na polygrafu neboli detektoru lži. Nakonec pod tíhou důkazů kápl božskou: o šest let mladšího šéfa zastřelil. „Motivem jeho jednání měly být peníze. Svému zaměstnavateli totiž dlužil několik set tisíc korun, které mu ale nesplácel,“ vysvětlila tehdy Miklíková. „Když se poté sešli na společné schůzce, došlo mezi nimi pravděpodobně ke konfliktu, který vyústil vraždou.“

Případy 1. oddělení: Jak se u soudu hájil střelec z lesoparku na Kavalírce

Pachatel přiblížil kriminalistům nejen okolnosti svého činu, ale také vyšetřovatelům označil odlehlé místo za Prahou, kde zakopal tělo oběti. Na poli u Sedlčánek v okrese Praha-východ také policisté ostatky zavražděného našli.

Zdroj: Youtube

Až do osudné střelby ve skladišti pneumatik přitom Němec ve firmě platil za nepostradatelného muže, který byl pravou rukou svého šéfa a těšil se jeho důvěře. I když – kamarádi a kolegové zavražděného muže podle svých výpovědí prý už nějakou dobu pohlíželi na Němce s despektem.

V únoru 2012 stanul Němec u soudu a tam se také dostaly na světlo podrobnosti o vraždě.

Případy 1. oddělení: Jakou roli hrála při vraždě dcera mrtvých manželů?

„Je mi to moc líto, neměl jsem to v úmyslu,“ kál se obžalovaný v jednací síni. „Rozumím tomu, že mě všichni nenáviděj, on si to nezasloužil,“ řekl na adresu zavražděného Němec, podle jehož slov smrtící střelbou vyvrcholila hádka a strkanice kvůli penězům. Šéfovi totiž dlužil vysokou částku, kterou nebyl schopen vrátit – a krátce před činem k ní navíc přibyly další statisíce za prodanou Škodu Octavii. Čtyřikrát soudně trestaný Němec, kterého už v minulosti přiváděla do finančních problémů láska k hracím automatům, totiž uzavřel obchod a přijal peníze v hotovosti – odevzdat ve firmě je ale nemohl. Obratem je totiž prohrál v kasinu.

Když tohle přiznal svému šéfovi, ten prý reagoval velmi prudce. Obžalovaný tvrdí, že vytáhl pistoli a začal pálit. Němec opakovaně vypověděl, že se mu podařilo střelci zbraň odklonit, což mají potvrzovat kulky ve stěně, a pak i odebrat – v pokračující potyčce ho ale třikrát střelil do zad. Třebaže podle znalců už tato zranění mohla vést ke smrti, vrah svůj čin dokonal ještě čtvrtým výstřelem. Kulka vlétla pravým okem přímo do mozku.

Případy 1. oddělení: Proč chtěl vrah z Klánovického lesa doživotí

Tohle vše se osudného 3. března mělo stát zhruba dvě hodiny po poledni. Vrah pak tělo oběti ve skladu gum zamkl – a vrátil se večer zamést stopy. Zastřeleného zabalil do deky a do fólie, aby mu krev neznečistila auto, a vyrazil směrem na Sedlčánky. Do míst, kde to znal, protože tam jezdil sportovat. A zakopal tělo na poli.

Soudce neuvěřil

Před blízkými oběti i jeho známými pak hrál divadýlko. Předstíral, že pohřešovaného muže, který mu prý byl nejen šéfem, ale i kamarádem, pomáhá hledat – a současně šířil zvěsti o jeho cestě na Ukrajinu…

Případy 1. oddělení: Vraždu v tramvaji "vyřešil" samotný pachatel

Předseda senátu Městského soudu v Praze Petr Novák ale nepochyboval o tom, že se vše odehrálo poněkud jinak, než tvrdil obžalovaný. Blíže nezjištěnou pistolí ráže 6,35 mm pachatel svou oběť zavraždil ze zištných důvodů. To, že by se musel bránit napadení se zbraní, považuje soud za vyloučené.

Podle Novákových slov by v tom nebyla jakákoli logika – jestliže zastřelený muž neměl dluh potvrzený smlouvou nebo směnkou, je nesmysl, aby se dlužníka pokoušel zastřelit. Vždyť tak by se o peníze nenávratně připravil! Navíc u šéfa autobazaru nikdo nikdy žádnou zbraň neviděl – s výjimkou teleskopického obušku, který si bral na svou obranu, když jezdil s tržbou, a znehodnoceného samopalu, který si pořídil jako milovník vojenské historie. Naopak obžalovaný jistému svědkovi nabízel pistoli, což může znamenat jediné: on zbraň buď vlastnil, anebo měl možnost si ji opatřit.

Případy 1. oddělení: Kdo zabíjel taxikáře? Na střelce byla vypsána odměna

22. února 2012 padl rozsudek – Němec dostal 18 let ve vězení.

„Syn měl po mně mírnou povahu. Nebyl žádný rváč a sportovec,“ posteskl si otec oběti při odchodu z jednací síně. Jediného syna mu prý fakt, že si pachatel vraždy má odsedět 18 roků v nejtěžším nápravném stupni, nenahradí, jednací síň nicméně po výroku soudu neopouštěl nespokojen. „I když bych si představoval víc,“ připustil muž.

Pražská mordparta přijde o šéfa. Kriminalista Josef Mareš končí

5. dubna 2012 odvolací soud Němcovi osmnáctiletý trest potvrdil.

Mimochodem, šéf mordparty a spoluscénárista seriálu Josef Mareš vydržel na 1. oddělení po tomto případu ještě sedm let. Do civilu odešel kvůli špatným vztahů s nadřízenými v roce 2019. Jeho posledním případem byla vražda partnerského páru z Prahy, jejichž těla se našla v přehradě Švihov na Želivce.