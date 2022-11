Policie k případu vyjížděla v sobotu 22. října odpoledne. Záchranná služba krátce po události na twitteru napsala, že na místě byl nalezen muž bez známek života, kterému záchranáři už nedokázali pomoci. Druhý utrpěl velmi vážná poranění, a proto jej záchranáři museli uvést do umělého spánku.

Dospělým pachatelům hrozí za vraždu v základní sazbě deset až 18 let vězení. U mladistvého nicméně horní hranice sazby nesmí překročit pět let odnětí svobody. Výjimkou jsou závažné případy se zavrženíhodnou pohnutkou nebo způsobem provedení, u nichž trestní zákoník dovoluje uložení výjimečného trestu - tehdy soud může mladistvému uložit pět až deset let za mřížemi.

Policie vyšetřuje násilné úmrtí mladíka v Hloubětíně. Další muž bojuje o život

O uplynulém víkendu se na území hlavního města stala ještě další vražda, a to v neděli po půlnoci v Libni. Obětí je třiatřicetiletý muž. Policisté z jeho ubodání obvinili dvaadvacetiletou ženu, kterou soud poslal do vazby. V případě odsouzení ženě hrozí až 20 let vězení.

Z vraždy muže v pražské Libni policisté obvinili mladou ženu