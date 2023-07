Tehdy tomu prý nerozuměl. Že se s ním loučil, usoudil poté, kdy mu následně přišla SMS zpráva z neznámého čísla: že ho brzy navštíví Policie ČR v souvislosti s vyšetřováním násilného úmrtí. Kdo to tehdy poslal, podle spisu to bylo loni 9. října v 16.01, neví dodnes.

SMS zpráva jako rozloučení

Na otázku předsedkyně senátu Danielly Sarah Sololářové, zda léčitel mluvil o tom, že by chtěl zemřít, svědek zavrtěl hlavou. „On neříkal zemřít – ale že se chce vrátit domů,“ vysvětloval svědek.

Stejně jako další lidé, kteří již hovořili v jednací síni, i tento svědek zmínil, že léčitel opakovaně tvrdil, že není „odtud“, tedy z tohoto světa – a zde to pro něj není k žití. „Opakoval, že lidi jsou zlí, nepřející, chovají se k sobě nevraživě – a takhle to tady nejde dál,“ konstatoval Pavel D.

K dotazu státní zástupně Jany Murínové, jak měl jeho odchod vypadat, nedokázal svědek uvést podrobnosti „Opakovaně mluvil o tom, že by se chtěl vrátit – a říkal ‚domů‘,“ konstatoval. On je prý však výjimka: obyčejní lidé žijí život konečný: po smrti nic nenásleduje. Jiní svědci však hovořili o tom, že si podle léčitelových slov měli nést zátěž z předchozích životů.

Kauza kutnohorské zubařky: kolem zavražděného léčitele jsou další dva mrtví

Jen o zubařce vyplynulo z diskusí, že ona by mohla mohla být elf – tedy jeho pomocnice. Zřejmě by se ale musela „posunout“ ve svém vývoji. A právě k tomuto posunu měla podle svědkova tehdejšího úsudku pomoci přísnost a někdy až i slovní hrubost vůči zubařce. Na rozdíl od jiných svědků ale neviděl fyzické násilí ani jeho stopy.

Změny v chování léčitele ale podle svědka přišly až kolem přelomu let 2021 a 2022 - zhruba v době, kdy od léčitele odešla jeho partnerka a on prý zcela zjevně očekával, že se vrátí. „Byl apatický a hodně unavený. Mluvil o tom, že svět je zlý, upadal do depresí. A byl na sebe opatrný. Začal víc dbát o zdraví,“ konstatoval svědek s dodatkem, že často povídal, jak se mu horší zrak a je unavený.

Plány na stavbu zůstaly u studie

Léčitele svědek poznal už před lety na doporučení kolegy, který byl jeho klientem. On na nedělní skupinová sezení, kdy se sedící účastníci drželi za ruce a k jednomu stojícímu klientovi léčitel přikládal ruce, nejprve doprovázel svoji ženu, která hledala úlevu od psychických problémů.

Později se začal léčil i on sám. Léčitel mu řekl, že jeho obtíže souvisí s opotřebovaností karpálního tunelu. Problémy skutečně polevily, nicméně svědek nedokáže říci, nakolik to souviselo s působením léčitele, anebo se změnou jeho vlastní pracovního režimu.

Soud s kutnohorskou zubařkou. Bez veřejnosti vypovídala svědkyně čtyři hodiny

Užší vztahy k léčiteli a jemu blízké skupině lidí Pavel D. navázal někdy v roce 2018. Tehdy ho léčitel pozval k návštěvě bazénu, následovaly i různé vycházky a výlety. Tak se svědek seznámil s oběma obžalovanými ženami. On sám se jako stavař začal angažovat v přípravě léčitelova záměru vybudovat v malé obci na Kutnohorsku komplex několika domů, kde by bydleli jeho nejbližší přívrženci.

Postupně se ale měnily představy o těchto domech (nikdy nedospěly dál než do úrovně načrtnutých studií) i seznam lidí, kteří by v nich měli žít. Dokonce se změnily i plány, ve které obci by se mělo stavět. S nově vybranou obcí on i nyní souzená pedagožka jednali o možné výstavbě, nicméně nikdy se nedospělo až ke konkrétní nabídce odkupu pozemků. Nikdy se prý také nemluvilo o tom, kdo by měl finančně nákladný projekt platit. Snad dvanáctkrát, možná i patnáctkrát ale zástupci komunity navštívili jednání obecního zastupitelstva.

Od přátelství k prohlédnutí

K léčiteli si svědek vybudoval vztah až přátelský. „Bohužel jsem neodhadl, že z jeho pohledu to byla až manipulace. A všechny nás nějakým způsobem využíval.“

Na to ale přišel až po léčitelově smrti, kdy také dospěl k závěru, že se ho léčitel zřejmě snažil odloučit od partnerky a přetrhat jeho vazby s rodinou. To všechno ale chápe až teď. „Když si otevřu noviny a přečtu si o jeho druhé tváři.“ A neděle bez pravidelných sezení nyní vnímá jako úlevu.

Překvapením pro svědka byla i informace, že léčitel měl na účtu 97 milionů korun. „Dneska bych řekl, že přesně věděl, jak mě použít pro svoje účely,“ hodnotí při pohledu zpět.

On sám ale finančně „přispěl“ jen omezeně. Na opakované otázky v jednací síni postupně uvedl, že od něj léčitel dostával po 500 korun za nedělní sezení – a dále po „čertovských“ částkách 66 tisíc korun, snad určených „pro převozníka duše“, za dopisy o svém životě, trápeních a zklamání – ty prý měly pomoci k očištění. Šestašedesát tisíc zaplatil on, stejnou částku partnerka – a dvakrát ty samé peníze ještě společně. Jinak svědek zmínil ještě šestisettisícovou půjčku, která měla být do dvou dnů vrácena: což se také stalo.

Pokračoval soud se zubařkou souzenou za vraždu. Svědčit přišli i její pacienti

„Byl jsem vůči němu nekritický,“ poznamenal svědek na adresu léčitele. „Byl komunikativní s obrovským přehledem a rozhledem a o některých věcech mluvil dopředu třeba s půlročním předstihem,“ vysvětloval svědek, čím si léčitel získal takovou autoritu, že se o jeho slovech nepochybovalo.

Ani o jeho počínání. Proto si třeba on (a zřejmě ze stejného důvodu ani někdo jiný ze skupiny) nedovolil se zubařky zastat, i když se k ní léčitel slovně choval někdy až téměř urážlivě. „V té chvíli jsem si myslel, že je to cílené,“ uvedl svědek.

Stejně tak se v případě muže, který ze společenství odešel, nepochybovalo: on je ten špatný, on to nemá hlavě srovnané a on nefunguje. Proto je třeba za ním zajet a změnit jeho názor.