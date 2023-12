V domě střelce z Filozofické fakulty našla policie dopis na rozloučenou. V něm se muž přiznává k dvojnásobné vraždě v Klánovickém lese, při které zemřel třiatřicetiletý otec a jeho dvouměsíční dcera. Mluvčí státního zastupitelství Aleš Cimbala Deníku řekl, že muž vraždil v Klánovicích sám a nic nenasvědčuje tomu, že by měl komplice.

Policejní vyšetřování dvojnásobné vraždy v Klánovickém lese. | Foto: Deník/Radek Cihla

„V Hostouni na Kladensku nalezli dopis na rozloučenou, ve kterém se vrah z Klánovického lesa ke svému činu přiznává,“ řekl Deníku policejní mluvčí Jan Daněk.

Hrůza v Klánovickém lese: při dvojnásobné vraždě zemřela dvouměsíční holčička

Co přesně bylo obsahem dopisu a další podrobnosti k případu ale sdělit nemohl, a to z důvodu, že prověřování celé události nadále probíhá a stále probíhají výslechy dalších lidí. „Zveřejněním takových informací bychom mohli narušit další vyšetřování,“ dodal.

O nalezeném dopisu na rozloučenou jako první informoval Deník N.

Policie již pár hodin po události na Filozofické fakultě pracovala s verzí, že útočník stojí i za dvojnásobnou vraždou v Klánovickém lese. Další den, v pátek 22. prosince, policisté informovali o tom, že v domě střelce z fakulty našli zbraň, se kterou se vraždilo v i Klánovicích. Potvrdila to balistická expertíza zbraně. Podle policejního prezidenta Martina Vondráška byl univerzitní vrah držitelem této zbraně.

Policie našla v domě střelce z fakulty zbraň, s níž se vraždilo v Klánovicích

Střelec z filozofické fakulty byl zřejmě takzvaným osamělým vlkem. Deníku to ve středu 27. prosince potvrdil Aleš Cimbala z Městského státního zastupitelství v Praze. Podle jeho slov nic nenasvědčuje tomu, že by měl komplice, který by se na jeho řádění podílel, a policie také nikoho dalšího nehledá.„Neobjevilo se podezření na další osobu, která by se trestného činu účastnila,“ řekl Cimbala.

Podle policie chybělo jen pár dní, aby vraha zadrželi. Policisté potvrdili, že měli poznatky o tom, 24letý student z obce na Kladensku se pohyboval v oblasti Klánovického lesa na východním okraji Prahy, když tam v pátek 15. prosince byli zastřeleni muž a miminko v kočárku. David K. byl na seznamu lidí, které chtěli detektivové prověřit.

Aleš Strach, šéf 1. oddělení pražské kriminální policie uvedl: „Měli jsme řadu vytipovaných osob, které mohly mít spojitost se střelbou v Klánovickém lese. Střelec z FF UK byl mezi podezřelými osobami, chybělo nám pár dní, kdybychom ho zadrželi. Je mi to líto, ale jsem přesvědčen, že jsme udělali vše, co bylo v našich silách." Jak se David K. dostal mezi podezřelé osoby ze střelby v Klánovicích, nechtěl šéf pražské mordparty Aleš Strach prozradit. Zároveň uvedl, že na něj nebylo nasazeno sledování či odposlechy.

Oběti útoku v Praze: nadějná atletka, dobrovolná hasička, profesor i ředitelka

V souvislosti s policejním zásahem na univerzitě se objevila také kritika na sociálních sítích, kde lidé upozorňovali například na možné podcenění situace ze strany policie.

Policisté dostali ve čtvrtek 21. prosince po poledni informaci o tom, že mladý muž z obce Hostouň odjel do Prahy s tím, že si chce vzít život. O 25 minut později zjistila, že v Hostouni byl nalezen mrtvý otec podezřelého, po jeho synovi poté vyhlásila pátrání.

Policie zjistila, že muž bude mít přednášku v Celetné ulici v Praze a evakuovala proto tamní budovu filozofické fakulty. Střelba se ale následně uskutečnila v hlavní budově na náměstí Jana Palacha. V důsledku útoku na Filozofické fakultě zemřelo 14 lidí, zraněno bylo 25 lidí.

Policejním zákrokem se zabývá také Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Nyní analyzuje informace a vyhodnocuje podněty od veřejnosti.