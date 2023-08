K hromadné bitce, při které se střílelo z ostré zbraně, došlo v pátek 25. srpna v centru Prahy před jedním klubem v Masné ulici. Kriminalisté zajistili kamerové záznamy a žádají o pomoc se ztotožněním celé skupiny i samotného střelce.

Střelba v centru Prahy. | Video: Policie ČR

Potyčka před jedním z pražských klubů v centru města skončila výstřely. Do hromadné bitky se zapojilo několik osob včetně vyhazovačů. Jeden z mužů nakonec vytáhl ostrou střelnou zbraň a začal nejméně šestkrát střílet směrem ke vchodovým dvěřím. Jeden výstřel zasáhl neznáméno muže do nohy, doposud ale nevyhledal lékařské ošetření. Další střely skončily v okolních objektech.

„Kriminalisté z 1. oddělení Prahy I zajistili kamerové záznamy, na kterých je celá skupina velmi dobře zachycena. Střelec měl na sobě černé tričko s bílým kruhovým motivem na levém prsu a bílou grafikou na zádech. Na pořízené fotografii z místa je zachycen i se samotnou střelnou zbraní," sdělil policejní mluvčí Richard Hrdina.

Nyní se kriminalisté obracejí na širokou veřejnost s žádostí o pomoc se ztotožněním celé skupiny i samotného střelce. „Je důvodná obava, že by „vyřizování účtů“ mohlo pokračovat a mohli by ohrozit i další nezúčastněné osoby. V žádném případě se nesnažte muže se zbraní zadržet sami, mohl by být velmi nebezpečný," dodal Hrdina.